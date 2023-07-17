Emekli maaşını alan her bireyi yakından ilgilendiren konulardan biri de emekli promosyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Her banka emekli promosyonunu en tepeden vermek adına emekli müşteri sayısını arttırmaktadır. Bu durum da karşımıza bankalar arası rekabeti getirmektedir. Bankalar ay ay promosyon güncellemesi sunarken bu da emekliye ek ödeme olarak iyi gelmektedir. Temmuz ayı emekli maaşı zamlı olarak ödenmeye başladı. Bununla birlikte artı emekli promosyonu güncellemesi sunan bankalara büyük bir rağbet başladı. Temmuz ayı bitmeden kampanyalarını yenileyen bankaların sunduğu emekli promosyon ödemeleri merak ediliyor.

31 Temmuz'a kadar bir çok banka emekli promosyon ödemelerini 10.000 TL'ye çıkardı. Bankaların SGK ile anlaşma dahilinde emekli promosyonu ödemelerini sunduğu biliniyor. Bu kapsamda emekliye verilecek olan zamlı promosyon ödemeleri de SGK'nın onayından geçiyor. EYT'lileri kapmak adına bir çok banka Nisan-Mayıs ayında harekete geçmişken, Temmuz zammı sonrasında da bu ödemeler aynı şekilde zamlı olarak devam ediyor.

Promosyon alsın almasın maaşlarını bir başka bankaya taşıyan emekli bu promosyon ödemelerini hemen almakta. İyice araştırmasını yaptığı bankalara maaşını taşımak isteyen emekli için bu farklar önceden maaş sonrasında yatmaktayken, yeni kampanyalarda maaş beklenmeden başvurudan 3 gün sonra aktarılmaya başladı. Her bankanın sunduğu promosyon ödemeleri farklı olarak biliniyor. Ve bu promosyon ödemeleri başvurunun kabul edilmesinin hemen akabinde sonraki gün sabah 09.00'da hesaplara aktarılıyor.

Bankaların Emekli Promosyonları

Garanti Bankası

Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilerimize 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilerimize 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

Halk Bankası

3.500 TL Altında Maaş Alanlara: 3.000 TL.

3.500-7.499 TL Arasında Maaş Alanlara: 3.500 TL.

7.500-9.999 TL Arasında Maaş Alanlara: 4.500 TL.

10.000 TL ve Üzeri Maaş Alanlara: 5.000 TL.

Yapı Kredi

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

Akbank

7.000 TL'ye ek olarak 12 ay boyunca tek seferde veya toplamda her ay en az 1.000TL harcama sözüne 1.500TL chip-para ile toplamda 8.500 TL ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.

ING Bank

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 5.100 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 5.950TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 7.650 TL

10.000 TL ve üzeri ise 8.500 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.