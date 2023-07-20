WhatsApp, kullanıcılara rehbere kayıtlı olmayan numaralarla sohbet başlatma özelliğini sunmaya hazırlanıyor. Wabetainfo'nun haberine göre, uygulama içinde bilinmeyen bir telefon numarası girildiğinde, WhatsApp artık kişilerinizin dışında bir arama gerçekleştirebilecek.

Eğer iOS işletim sistemli bir cihaz kullanıyorsanız, WhatsApp üzerinden sohbet listesinden yeni sohbet başlat seçeneğine dokunduktan sonra arama çubuğuna kayıtlı olmayan bir telefon numarasını girerek yeni bir sohbet başlatabileceksiniz.

Bu özellik sayesinde artık rehbere kaydetmeden direkt olarak WhatsApp üzerinden görüşmek istediğiniz numarayla sohbet başlatabileceksiniz. Bu, bazı kullanıcıların bilinmeyen numaralardan gelen çağrılarda kim olduğunu öğrenmek için numarayı geçici olarak kaydedip sonra unutmalarının önüne geçecek ve iletişimi kolaylaştıracak.