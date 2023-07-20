Bu kötü amaçlı yazılımlara sahip uygulamaların, kullanıcıların parasını çalmak için tasarlandığı ve paralı hizmetlere üye yaparak maddi zarara uğrattığı belirtiliyor. Bu tür zararlı yazılımların hedef aldığı kullanıcıları finansal açıdan etkileme potansiyeli oldukça yüksek.

Güvenlik uzmanları, aşağıdaki kötü uygulamaların derhal silinmesini öneriyor:

Razer Keyboard & Theme - 10,000+ indirme

Vlog Star Video Editor - 1,000,000+ indirme

Funny Camera - 500,000+ indirme

Coco Camera - 1,000+ indirme

Creative 3D Launcher - 1,000,000+ indirme

GIF Keyboard - 100,000+ indirme

Freeglow Camera - 5,000+ indirme

Wow Camera - 100,000+ indirme

Bu listede yer alan uygulamaların güvenlik tehdidi içerdiği belirlendiği için kullanıcıların tedbirli olmaları ve bu uygulamaları hemen silmeleri tavsiye ediliyor. Aynı zamanda güvenlik açısından, uygulamalar indirilmeden önce güvenilir kaynaklardan ve resmi platformlardan indirilmelidir. Düzenli olarak telefonlarda yüklü olan uygulamaların gözden geçirilmesi ve gereksiz ya da şüpheli uygulamaların kaldırılması, güvenlik önlemleri açısından önemlidir.