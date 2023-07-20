Devletten sosyal yardım alan vatandaşlara güzel haber var. Az önce sevindirici gelişme duyuruldu. Devlet yardımlarına da memur maaş katsayısı oranında zam yapıldı. Zam gelen sosyal yardım ödemeleri arasında evde bakım maaşı, engelli maaşı, dul ve yetim aylığı, Aile Destek paketi yardıma, yaşlılık aylığı gibi ödemeler yer alıyor. Memur maaş katsayısına %17,55 artış yapılması ile birlikte Sosyal yardım ödemelerine de bu oranda zam yapıldı. İşte son dakika zam haberinin detayları…

Emekli maaş zammı, memur maaş zammı ve asgari ücret zammı sonrasında sosyal yardım ödemelerinde zam oranları da merak konusu olmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu sabah saatlerinde sosyal yardımlara gelen zamları duyurdu. Evde bakım maaşı dul ve yetim aylığı engelli maaşı yaşlılık aylığı ve Aile Destek paketi ödemelerine artış yapıldı. Peki, 2023 Aile Destek evde bakım dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? Merak edilen soruların cevapları haberimizde…

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SOSYAL YARDIM VE DESTEK AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Türkiye'deki dul kadınların emekli maaşlarının düşük olduğu konusundaki sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan, Türkiye'de aile ve kadına yönelik sosyal yardımların Cumhuriyet tarihi boyunca en fazla AK Parti hükümetleri döneminde verildiğini vurguladı.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Yüzyıl Vizyonu çerçevesinde hiçbir vatandaşın mağduriyet yaşamasına izin vermeyeceklerini ve toplumun tamamını kapsayan bir kalkınma hedeflediklerini ifade etti. Sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli bireyleri ve aileleri ihtiyaçları doğrultusunda desteklediklerini ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Bu doğrultuda Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulacağını belirten Başkan Erdoğan, bu banka aracılığıyla sosyal yardımların daha etkin ve düzenli bir şekilde dağıtılacağını açıkladı.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen ödemelerin başladığını ve bu programın bir yıl daha süreceğini dile getiren Başkan Erdoğan, bu dönemde yaklaşık 4 milyon haneye 40 milyar lira tutarında destek sağlandığını ifade etti. Ayrıca yaşlı aylığı, engelli aylığı gibi sosyal hizmet modellerinde de artışlar yapıldığını belirtti.

Başkan Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası'nın Norveç'in benzerini başarıyla uyguladığı bir model olduğunu ve Türkiye'de de benzer bir şekilde uygulanacağını belirtti. Bu banka aracılığıyla doğal gaz ve petrol gelirlerinin belli bir kısmının rezerv olarak ayrılacağını ve dezavantajlı durumdaki bireylerin bu kaynaktan faydalanacağını açıkladı.

Son olarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın dezavantajlı bireylerin çeşitli hizmet ve sosyal yardım modellerinden yararlanması için çalışmalarına devam ettiğini sözlerine ekledi.

YENİ ZAMLI SOSYAL YARDIMLAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyonunu yüzde 3.92 olarak açıklarken, 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 19.77 olarak kayıtlara geçti. Bu verilerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayında memur maaş katsayısında yapılan düzenlemeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemenin sosyal yardım programlarına olumlu yansımaları olduğunu belirterek, aylık ödemelerde yüzde 17.55 oranında artış sağlandığını ifade etti. Bu düzenlemeyle birlikte, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki desteklerde önemli iyileştirmeler yapıldı.

Yaşlı aylığı, 1997 TL'den 2 bin 348 TL'ye yükseltilirken, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2 bin 392 TL'den 2 bin 811 TL'ye çıkarıldı.

Ayrıca, 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3 bin 445 TL'den 4 bin 50 TL'ye, orta silikozis aylığı 3 bin 938 TL'den 4 bin 629 TL'ye, ağır silikozis aylığı ise 4 bin 388 TL'den 5 bin 158 TL'ye yükseltildi.

Bakan Göktaş, yapılan bu düzenleme sonucunda, sosyal yardım programları kapsamındaki aylık ödemelerin zamlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını vurguladı.