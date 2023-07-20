Gram altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın borcu olan vatandaşları uyardı. Gram altının geleceğine ilişkin yeni açıklamalarda bulunan ünlü Ekonomist, yeni rekor tarihini de duyurdu. Elinde Altın olanlar saklasın altın borcu olanlar kapatmak için hemen harekete geçsin. Çünkü gram altında yeni Rekorlar yolda. O tarihte 1 gram altın 2000 TL'ye yükselecek.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Haziran ayı faiz kararı ile birlikte gram altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya başlamıştı. Ünlü Ekonomist İslam Memiş, Merkez Bankası faiz kararı sonrasında Altın fiyatlarının Yükseliş trendine girmesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Güven konusuna dikkat çeken Ekonomist İslam Memiş, gram altında 1800 TL seviyesinin çok yakın olduğunu söyledi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş bu defa altındaki yükselişin sebebinin dolar olmadığını belirterek ons altın fiyatlarındaki artışın yükselişe sebep olduğunu söyledi. Peki, bundan sonra altın piyasasında neler olacak? Gram altın düşecek mi Yoksa çıkacak mı?

İSLAM MEMİŞ ALTIN YORUMLARI

Finans uzmanı Memiş, yaptığı açıklamada, gram altının TL karşısında rekor seviyelere ulaşmasının nedenlerini değerlendirdi. Yılın ilk yarısında doların TL karşısında değer kazanması, gram altının da rekor seviyelere yükselmesine yol açtı. Ons altın ise yavaş yavaş toparlanmaya başladı, ancak bu süreçte pek fazla hareketlilik gözlenmedi.

Memiş, iç piyasada dolar kuru seviyesinin 27 TL üzerine çıkmasının, gram altının rekor seviyelere tırmanmasına sebep olduğunu ifade etti. Bu durum, yatırımcıları için oldukça olumlu bir sonuç doğurdu. Gram altın, yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 55, son bir yıl içinde ise yüzde 75 oranında kazanç sağlamış oldu.

GRAM ALTIN 1800 TL OLACAK

Finans uzmanı İslam Memiş, gram altındaki son durumu değerlendirirken makas aralığının geri döndüğünü belirtti. Şu anda gram altın 1738-1755 lira arasında işlem görüyor ve resmi kur 1710 lira seviyesinde bulunuyor. Memiş, vatandaşların bu makas aralıklarına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, seçim sürecinin de etkisiyle dolarda ve gram altında makas aralıklarında geri dönüş yaşandığını dile getirdi.

Gram altında 1800 lira direncini takip ettiklerini ifade eden Memiş, ons altında ise 2350 dolar seviyesini öngördüğünü belirtti. Yıl sonuna kadar ons altında hızlı toparlanma görülebileceğini söyledi. Eğer gram altın ons altında da destek görürse, yılın ikinci yarısında daha üst seviyelere ulaşma ihtimalinin olduğunu paylaştı.

Merkez Bankası faiz kararı gibi belirsizliklerin olduğu dönemlerde, altın gibi emtiaların yükselişe geçebileceğini belirten Memiş, kısa vadede yükselişlerin devam edeceğini söyledi. Ancak ne zaman normalleşme sürecine girileceğinin henüz net olmadığını vurguladı.

Bu değerlendirmeler, altın piyasasında yaşanan gelişmeler ve yatırımcıların altın tercihlerini etkileyen faktörler hakkında önemli bilgiler içeriyor. Yatırımcılar, finans uzmanlarının analizlerini takip ederek, gelecek dönemde altın piyasasında oluşabilecek fırsatları değerlendirebilirler.