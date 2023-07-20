Nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşları için PTT devreye girdi. Bir süredir Aktif Bank ile işbirliği yapan ve vatandaşa nakit destek imkanı sunan PTT'den yeni bir kampanya daha geldi. Hemen PTT şubelerine gidenlere 15.000 TL'ye Varan destek ödemesi verilecek nokta Üstelik sıra beklemek yok T.C kimlikle başvuru yapanlar anında ödeme alma şansına sahip olacak. PTT 15.000 TL nakit destek şartları ve detaylar haberimizde…

PTT'den nakit ihtiyacı olan vatandaşlara dev destek geldi. Kredi notu düşük olanların da alabileceği yeni nakit destek kampanyasında 15.000 TL'ye Varan destek ödemesi yapılıyor. Üstelik sıra beklemek yok kuyruğa girmek yok nokta TC kimlik kartı ile birlikte başvuru yapanlar hemen ödeme alabiliyor. PTT ve Aktif Bank işbirliği ile başlatılan yeni nakit destek kampanyasının başvuru şartları ve detayları da ortaya çıktı. Nakit paraya sıkışan herkese özel destek sunan PTT'den son dakika duyurusunun detayları haberimizde…

PTT, AKTİF BANK İŞBİRLİĞİYLE MÜTHİŞ BİR KAMPANYA SUNUYOR

PTT Şubelerinde 15 Bin TL İhtiyaç Kredisi! Artık gişelerde ve cep telefonları üzerinden sadece 15 dakika içinde 15 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi almak mümkün olacak. Bu hizmetle PTT, vatandaşlarımızın finansal gereksinimlerini kolaylıkla karşılamalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

PTT'nin bu inovatif hizmeti, kredi notu düşük olan vatandaşlar ve emekliler dahil olmak üzere geniş bir yelpazeye hitap ediyor. İhtiyaç kredisi almak isteyenler, başvurularını rahatlıkla cep telefonları üzerinden gerçekleştirebilirler, böylece zaman tasarrufu sağlanırken PTT ve Aktif Bank'ın sunduğu kolaylıklardan da faydalanabilirler.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

Başvuruların hemen sonuçlanması için belirlenen şartlara uyulması yeterlidir. Eğer başvuru şartlarına uygunsa, belirtilen 15 bin TL kredi miktarı aynı gün içinde ödenir.

Cep telefonu ile başvuruda bulunmak isteyenler sadece bir SMS göndererek işlemlerini tamamlayabilirler. "PTT" yazıp ardından T.C. kimlik numaralarını ekleyerek 3050 numarasına gönderdiklerinde kredi onay durumlarını hemen öğrenebilirler.

Kredi başvurusu onay alan vatandaşlar, Genel Müdürlük tarafından aranarak kredi kullanım süreci hakkında detaylı bilgi alabilirler.

YENİ KAMPANYA BUGÜN BAŞLADI

PTT'nin yeni İhtiyaç Kredisi kampanyasından faydalanmak için zaman kaybetmeyin ve hemen başvurun! İhtiyaç kredisi almanın kolay ve hızlı yolu olan PTT'nin SMS ile başvuru seçeneğini kullanmak istiyorsanız, PTT yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3050 numarasına gönderin. Artık PTT şubelerinde kuyruk olmasına gerek yok!