A101, elektronik ürünler kategorisindeki haftanın fırsatlarıyla heyecan yaratmaya devam ediyor! Bu hafta, Apple'ın gözde telefon serisinden iPhone 14 Plus, bir kez daha A101 online mağazasında özel bir indirimle karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte, iPhone 13 ve iPhone 11 gibi popüler iPhone modelleri de cazip fiyatlarla sunuluyor.

A101’DE HAFTANIN FIRSAT ÜRÜNÜ: İPHONE 14 PLUS

Son zamanlarda Apple tarafından yapılan fiyat artışlarıyla birlikte, iPhone modellerinin fiyatları oldukça dikkat çekmişti. Bu durum elbette iPhone 14 Plus fiyatlarını da etkilemişti. Ancak A101'de 256 GB kapasiteli iPhone 14 Plus, Mavi, Beyaz ve Siyah renk seçenekleriyle sadece 49.990 TL'ye satışa sunuluyor. Bu fiyat, resmi satış fiyatının yaklaşık olarak 6.500 TL altında bir seviyeye denk geliyor. Bu indirim, büyük ekranı seven kullanıcılar için iPhone 14 Plus'ı en cazip seçeneklerden biri haline getiriyor.

iPhone 14 Plus, güçlü özellikleri ve yenilikçi tasarımıyla dikkat çeken bir akıllı telefondur. Kullanıcılarına yüksek performans, kaliteli fotoğraf ve video çekim imkanı sunar. İnceleme yazılarımızda ve paylaştığımız videolarda daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

A101, teknoloji severlere bu fırsatı kaçırmamaları için bir şans sunuyor. İncelemek istediğiniz iPhone modelini seçerek A101 online mağazasını ziyaret edebilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın ve en son teknolojiyle uygun fiyatlarla buluşun!

İPHONE 14 PLUS ÖZELLİKLERİ

iPhone 14 Plus, Apple'ın en son akıllı telefon modellerinden biridir ve birçok gelişmiş özelliği bünyesinde barındırır. İşte iPhone 14 Plus'ın bazı özellikleri:

Tasarım: iPhone 14 Plus, şık ve minimalist bir tasarıma sahiptir. İnce çerçevelerle birlikte büyük ve yüksek çözünürlüklü bir OLED ekran sunar.

Ekran: 6.7 inçlik Super Retina XDR ekranıyla, canlı renkler ve keskin bir görüntü sunar. HDR10 ve Dolby Vision desteği ile görsel deneyimi iyileştirir.

İşlemci: iPhone 14 Plus, güçlü bir işlemci olan Apple A16 Bionic'i kullanır. Bu işlemci, yüksek performans sağlar ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sunar.

Kamera: Gelişmiş kamera sistemine sahip olan iPhone 14 Plus, üst düzey fotoğraf ve video çekimleri yapmanıza olanak tanır. Yüksek çözünürlüklü ana kamera ve telefoto lensi ile net ve detaylı fotoğraflar elde edebilirsiniz.

Depolama: iPhone 14 Plus, geniş depolama alanı sunar ve 256 GB veya daha fazla depolama seçenekleriyle kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılar.

Pil Ömrü: Geliştirilmiş pil teknolojisi sayesinde, iPhone 14 Plus uzun süre dayanan bir pil ömrü sunar. Yoğun kullanımda bile pil performansı tatmin edici seviyededir.

İşletim Sistemi: iPhone 14 Plus, en son iOS işletim sistemiyle çalışır ve güncellemelerle yeni özelliklerle desteklenir.

iPhone 14 Plus, güçlü donanım özellikleri, gelişmiş kamera sistemi ve şık tasarımıyla dikkat çeken bir akıllı telefondur. Kullanıcılarına yüksek performans ve gelişmiş kullanıcı deneyimi sunar.