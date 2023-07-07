ING Bank emekliye özel fırsatlarına devam ediyor. Zamlı maaşlarını öğrenen emekliye bir yeni Müjde daha geldi. Emekliye maaşı ek 9.000 TL'lik ödeme fırsatı sunulacak. SSK BAĞ-KUR 4C ve EYT emeklisi vatandaşların tamamı alacak. Emekliye ek ödeme detayları ortaya çıktı. Emekli maaşı alanlar bu fırsatı kaçırmasın binlerce liralık destek bu ay hesaplara yatıyor.

ING Türkiye, emekli vatandaşlara özel olarak sunulan bir fırsatla dikkatleri üzerine çekiyor. Banka, emekli vatandaşların ekonomik güvencelerini artırma ve hayatlarını kolaylaştırma amacıyla 9.000 TL ek ikramiye ödemesi sunuyor.

SSK, BAĞ-KUR VE 4C EMEKLİSİNE 9000 TL

Emekli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve mutlu bir emeklilik süreci geçirmelerini desteklemek, özellikle bu özel dönemde büyük bir öneme sahip. Bu noktada, ING Türkiye'nin sunduğu yeni fırsat, emekli vatandaşlarımızı sevindirecek nitelikte.

Bayram sonrasında gerçekleşen ikramiyeler ve erken maaş ödemeleri, devlet tarafından emekliler arasında memnuniyetle karşılanıyor. Bununla birlikte, ING Türkiye, emekli vatandaşlara ek bir sürpriz yaparak ek ikramiye ödemesi sunmaya karar verdi. Bu özel fırsat kapsamında, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), BAĞ-KUR veya 4C statüsündeki tüm emeklilere 9.000 TL tutarında ek ikramiye ödemesi yapılacak.

EMEKLİ MAAŞINA EK ÖDEME GELDİ

Bu müjdeli haberle birlikte, ING Türkiye'nin emekli vatandaşlarımıza sağladığı desteklerin yanı sıra, emeklilik dönemlerinde daha güvende ve huzurlu bir yaşam sürebilmeleri için diğer finansal hizmetlerinden de faydalanma imkanı bulunmaktadır. Emeklilik, uzun yıllar süren çalışmanın ardından hak edilen bir dönemdir. Devletimiz ve bankalarımız, emekli vatandaşlarımıza sağladıkları desteklerle bu dönemi daha değerli hale getirmek için çaba sarf etmektedir. ING Türkiye'nin sunmuş olduğu ek ikramiye ödemesi, bu desteklerin bir parçası olarak öne çıkıyor.

ING Türkiye'nin emekli vatandaşlara sunduğu ek ikramiye ödemesi, emekli vatandaşlarımızın ekonomik güvencelerini ve refah düzeylerini artırmayı hedefliyor. Bu fırsat sayesinde, emekli vatandaşlarımız kendilerini daha güvende hissedebilir, hayatlarını daha rahat bir şekilde sürdürebilirler. Emekli vatandaşlarımızın yıllar boyunca vermiş oldukları emek ve fedakarlıklar, bu tür desteklerle daha da değer kazanıyor. ING Türkiye'nin emekli vatandaşlarımıza sunmuş olduğu ek ikramiye ödemesi, onlara hak ettikleri değeri göstermektedir.