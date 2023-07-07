Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile birlikte destek ödemelerine tekrardan start verdi. İhtiyaç sahibi bireye yönelilk destek ödemeleri 2023 senesinde artarak devam ediyor. Devlet dar gelirli vatandaşın refahına katkıda bulunmak ve temel ihtiyaçlarını karşıyabilmek adına ödediği destek ödemeleri tek seferlik ya da düzenli olarak ödeniyor. Geçtiğimiz sene ödenen ve bu ay sonuncusu ödenecek olan destek ile alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıklama yaptı. Hesaplara 15.000 TL yatırılıyor.

Adı geçen ve son dakika açıklaması yapılan destek ile alakalı detaylar merakla araştırılmaya başlandı. Her destek ödemesini alabilmek için Aile Bakanlığı'nın belirlediği şartlara uymak gerekliyken, başvurular ise e-devlet üzerinden ya da SYDV'lerden sağlanıyor. Dar gelirli kapsamıdna haneye giren maaş durumuna bakılarak ödemesi onaylanan destek kapsamında ayda 1250 TL yılda 15.000 TL kazanacaksınız.

1250 TL Destek Başvuru Şartları

Türk vatandaşı olmaması

Mavi Kart sahibi olması

Yerleşim adresinin yurt dışında olması

18 yaşından küçük olması, Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacak.

Konu ile ilgili olarak başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/ erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulduğu ifade edildi.

1250 TL Destek Ödemesi Zamlanacak mı?

Asgari ücret ve memur zamları bir çok ödemenin de miktarını arttırıyor. Bu ödemelere destek ödemeleri de mevcut. Geçtiğimiz sene devam eden Temmuz ayında bitmesi planlanan ancak son dakika açıklama ile 1 sene daha uzatılacak olan destek ödemelerinin asgari ücret ve memur zammından etkilenip etkilenmeyeceği merak ediliyor. Sosyal medya da zam ile alakalı yapılan paylaşımlarda memur maaş zammına gçre 30-35 araığında zamnalanacağı söyleniyor