Geçtiğimiz gün açıklanan emekli ve memuru ilgilendiren enflasyon oranlarının açıklanması sonrasında yeni gelişmeler Ak Parti Tarafından açıklandı. Yapılan zam sonrasında kimi ödemeler de zamdan nasibini aldı. Bu kapsamda sosyal destek ödemeleri de zamlandı. İşte zamlanan destek ödemeleri

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler geçtiğimiz gün zam konusunda önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada memur zammı tasarısının meclise sunulduğu öğrenildi. Yasa teklifi ile sunulan zam açıklaması sonrasında gözler sosyal destek ödemelerine çevrildi. Maaşlara yapılan zam oranında sosyal destek ödemelerine de zam yapıldı. Yapılan zam ile alakalı olarak "Uzun zamandır yaptığımız çalışmalarda istişareler neticesinde son şekil verildi. En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Tüm kamu görevlilerinin yılık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8077 liralık artışı öngörüyoruz. En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı bu şekliyle birlikte yüzde 86'yı bulmaktadır. Kümülatif artış ise yüzde 142 artışı sağlamış olacağız. Ortalama memur maaşı 25 bin 15 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı ortalama yüzde 74'e karşılık gelmektedir." denildi.

Gözler Yardım Ödemelerinde

Maaşlara yapılacak yüzde 17,55'lik zammın, sosyal destek ödemelerine de yansıyacağı açıklandı. Konu ile alakalı olarak AYBÜ Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "Aldıkları aylıklar memur maaş katsayısına göre belirlenen çeşitli kesimler var. Bunlar evde bakım maaşı alanlar, engelli maaşı alanlar, 65 yaş aylığı alanlar başta olmak üzere bazı kesimler var" dedi.

Sosyal Destek Ödemelerine yapılan zamlar şu şekilde;

4 bin 336 lira olan evde bakım maaşı yüzde 17,55 artış yapılarak 5 bin 97 lira ödenecek

65 yaş aylıkları 1997 lira artışla birlikte 2 bin 347 lira olacak

Engel oranları yüzde 40-69 arasında olanların maaşı 1594 liradan, 1873 liraya çıkacak.

Engel oranı yüzde 70 ve üzerinde olanların aylıkları 2 bin 821 liraya çıkacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'da konu ile alakalı yaptığı açıklamasında destek ödemelerinin zamlanacağını belirtti,