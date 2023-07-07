Kahramanmaraş ilinde meydana gelen şiddetli depremler sonrasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremzedelerin mağduriyetini gidermek amacıyla hane başı 10 bin TL destek ödemelerini başlattı. Depremde konutları hasar gören ve zor durumda kalan vatandaşlara yardım eli uzatılması hedefleniyor.

10 BİN TL’LİK ÖDEMELER BAŞLADI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, destek ödemelerinin başvurularının E-devlet üzerinden kabul edildiği ve onaylanan başvuruların ardından 10 bin TL'lik nakit yardımın depremzedelerin banka hesaplarına aktarıldığı ifade edildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonucunda binlerce konutun hasar gördüğü belirtiliyor. Bu nedenle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremden etkilenen vatandaşların yaşadığı sıkıntıları hafifletmek için harekete geçti.

Bakanlık yetkilileri, hasar tespit çalışmalarının hızla devam ettiğini ve önümüzdeki aylarda da destek ödemelerinin süreceğini açıkladı. Hane başı 10 bin TL destek ödemesinin, depremden etkilenen vatandaşların mağduriyetlerini en aza indirmek amacıyla yapıldığı vurgulandı.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURULAR AÇILDI

Destek ödemeleri için başvuruların E-devlet üzerinden yapıldığına dikkat çekildi. Onaylanan başvuru sahiplerinin ise 10 bin TL'lik nakit yardımın banka hesaplarına yatırıldığı belirtildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kesinleşmemiş hasar tespit verileri ve ikametgâh durumu baz alınarak destek ödemelerinin yapıldığını bildirdi. Vatandaşlardan, E-devlet üzerinden başvurularını yapmaları ve hesap bilgilerini güncellemeleri istendi.

Depremzedelere yönelik yapılan hane başı 10 bin TL destek ödemeleri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hızlı adımlarıyla hayata geçirildi. Bakanlık, depremzedelerin zorlu süreçlerinde yanlarında olduğunu ve destek ödemelerinin devam edeceğini belirtti. Önümüzdeki dönemde yapılacak hasar tespit çalışmalarıyla birlikte mağduriyet yaşayan diğer vatandaşlara da destek sağlanması planlanıyor.