Temmuz ayı da emekliye yarayacak gelişmelere gebe. Aslında 2023 senesi ile yarısı emekli için zamla dolu gelişmelerle geçmiş bulunmaktayken, emekli zammı, en düşük emekli maaşına zam, promosyon zammı, ikramiye zammı.... Zamlarla dolu 6 ayın içerisine Temmuz ayı emekli zammı da eklenmesi ile sonrasında bankalar emekli kampanyalarında güncellemeler sundu. Ek ödeme kapsamında bankalar harekete geçmiş gibi duruyor. Müşteri portföyünü genişletmek isteyen bankalar sunduğu kampanyalar ile bunu sağlarken, kamu bankaları bu kapsamda bi çok çalışmaya imza atıyor. Bankaların ek ödeme olarak sunduğu kredilerde faiz oranlarının düzenlenmesi Erdoğan tarafından açıklanırken, kamu bankaları bu durumda ilk adımı attı. DÜşük faiz oranlarıyla 50.000 TL ek ödeme dikkatleri üzerinde topladı.

Gerek borçların bir araya toplanması gerekse de ihtiyaçların karşılanması amacıyla ihtiyaç duyulan bu nakit destek, emeklinin yüzünü güldüreceğe benziyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları ve bankaların emekliye özel düzenlediği kampanyaları ile ön planda olmaya ve tercih sebebi olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aydan beri gündemi sürekli olarak meşgul eden emekli zammı konusunda geçtiğimiz gün son noktaya gelindi. '023 Temmuz ayı sonunda zamlı maaşını alacak olan emekli yüzde 19'luk enflasyon artı refah payı eklemes sonrasında emekli maaşının ne kadar yükseleceğini sormaya devam ediyor. Emekli maaşı açıklaması öncesinde bankalar Temmuz ayı kampanalarını açıklamış bulunuyor. Emeklinin yüzünü güldürecek olan bankaların kampanyaları açıklanmış bulunurken, maaşı taşıma şartına sunulan ek ödemeler ilgi odağı olmuş bulunuyor.

SSK Bağ-Kur emeklisi fark etmeksizin bankaların sunduğu kredi kampanyalarından tüm emekliler faydalanabilecek. Maaş müşterisi olunan kamu bankası, emekliye kıyak geçecek ve esnek ödeme seçenekleri ile düşük faizli kredi imkanı sunacak.

Halk Bankası emekliye sunduğu kredi kampanyası kapsamında emekli maaşını taşıyan ve taahhüt veren emeklinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını açıkladı. Esnek ödeme imkanı ile Halk Bankasından emekli kredisi çekebilecek olan emekliye özel 2.49 faiz oranı sunulmaktadır.

Kredi tutarı; 50.000 TL'ye kadar azami vade 36 ay 50.001 TL - 100.000 TL arası azami vade 24 ay, 100.001 TL üzeri tutarlar için azami vade 12 ay olarak uygulanmaktadır. Yıllık toplam maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.Halkbankası geri ödeme yöntemi olarak