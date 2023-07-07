Kredi ve kredi kartı borcu olanlara yüzde 50 şoku! Resmi Gazete'de yayımlanan kararla tüketici kredilerinde banka ve sigorta muameleler vergisi (BSMV) oranı yüzde 15'e yükseltildi. Kredi kartı borcu olan milyonlarca kişinin hesaplarını kontrol etmesi gerekiyor.

Türkiye'de artan enflasyonla birlikte vatandaşların geçim sıkıntısı daha da derinleşiyor. Alım gücünün düşmesiyle birlikte milyonlarca kişi kredi kartı kullanımına yöneliyor, nakit avanslar çekerek günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Ancak bu zorlu süreçte gelen son dakika haberleri, birçok kişiyi derinden etkileyecek.

KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte kredi ve kredi kartı borcu olanlar için şok bir zam haberi geldi. Tüketici kredilerinde banka ve sigorta muameleler vergisi (BSMV) oranı yüzde 15'e yükseltildi. Bu zam daha önce hiç görülmemiş bir şekilde yüzde 50'lik bir artış anlamına geliyor.

Milyonlarca kişinin kredi kartı borcu bulunurken, bu haberle birlikte ödemelerinde daha büyük bir yükümlülük altına girecekleri kesinleşti. Tüketici kredilerinden elde edilen faiz, komisyon ve ücret gelirleri üzerinden alınan BSMV oranının yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarılmasıyla birlikte borçlanan vatandaşlar daha fazla vergi ödemek zorunda kalacaklar.

BORÇLAR YÜZDE 50 ARTTI

Konuyla ilgili açıklama yapan ekonomi uzmanı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, bu zamla birlikte kredi kartı borçlarının daha da zor hale geleceğini vurguladı. Özellikle kredi kartı borçlarıyla günlük harcamalarını karşılamak zorunda kalan vatandaşların bu vergi artışıyla daha fazla sıkıntı yaşayacağını belirtti.

Bu gelişme üzerine vatandaşlar, banka hesaplarını kontrol etmeye ve kredi kartı borçlarını yeniden değerlendirmeye yönelik adımlar atmaya teşvik ediliyor. Ekonomik belirsizliklerin devam ettiği bu dönemde, mali durumlarını dikkatlice yöneterek daha sağlıklı bir finansal gelecek için tedbirli olmak önem kazanıyor.