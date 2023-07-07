Aile Destek programının yerine başlayacağı konuşulan yeni bir destek ödemesi olarak açıklanan Vatandaşlık Maaşı başvuruları başladı. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, seçim öncesinde dar gelirlinin cebini ferahlatacak yeni bir destek müjdesi vermişti. Vatandaşlık maaşı adı altında her ay düzenli olarak ödenmesi planlanan yeni destek başvuruları hakkında sosyal medyada türlü türlü iddialar dolanıyor. Vatandaşlık maaşı başvuruları başladı mı? Vatandaşlık maaşı kimler başvurabilecek? İşte detaylar...

Dar gelirli ihtiyaç sahibi hanelerin gelirlerini asgari ücrete tamamlaması planlanan vatandaşlık maaşı programı, ülkemizde ilk kez uygulanacak olup, hane bazında yapılan ödemeler arasında yer alıyor. Haneye giren maaş miktarının asgari ücretten az olması durumunda, maaşı asgari ücrete tamamlayacak olan bu uygulamadan milyonlarca birey faydalanacak. Devlet hayat şartları karşısında ezilen vatandaşa yönelik destek ödemelerini türlü türlü kalemlerde sürdürmekte iken dar gelirlinin refahını yükseltmeyi hedefliyor. Peki, "Vatandaşlık maaşı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı böylece ortaya çıkarken, vatandaşlık maaşı başvuru şartları ve detaylar sizlerle

Bakan Yanık Açıklamıştı

Vatandaşlık maaşı kapsamı nedir? sorusunun yanıtını eski Aİle Bakanı Derya Yanık Açıklamıştı. Yanık açıklamasında "Bir gelir grubu var ki henüz yoksulluk sınırına düşmemiş ancak o riski taşıyor. Biz o riski bertaraf edebilmek için koruyucu ve önleyici yardımlarla destekleyeceğiz. Bununla hem ortalama gelir seviyesini korumasını, sosyal refahtan üzerine düşen payı almasını sağlayacağız. Yoksulluk sınırının altına düştüğünde daha çok destekleyeceğiz. Kamu anlamında maliyetin daha da yükseleceği bir grubu yoksulluk sınırına düşürmemiş olacağız." demişti.

Vatandaşlık maaşı açıklamasına devam eden bakan, yoksulluğun giderilmesi amacının güdülmediğini, yoksulluk sınırına insanlarımızın düşmemesi için önleyici tedbir olarak ödendiği açıklanmış bulunmaktadır.

Vatandaşlık Maaşı Başvuru Şartları

Vatandaşlık maaşı başvuru şartları da diğer dar gelirli ödemelerinin yapıldığı şartlar altında ödenecek. Hanesinde kaç kişi var? Engelli var mı, yaşlı var mı? Çocuk var mı? Geliri olan kaç kişi var? Gelir miktarı ne kadar?' sorusunun yanıtı, haneye ödenecek olan vatandaşlık maaşı miktarını belirleyecektir.

Vatandaşlık maaşı hane bazında ödenen destekler arasında yer almaktadır. Vatandaşlık maaşı her haneye farklı ödenecek olup, özellikle de haneye giren maaş bu durumda önemli olacaktır. Okuyan çocuğu bulunan hanelere desteklerin daha fazla olacağı belirlenirken, devlet çocuğun okul hayatı ve sağlığı önlemlerine bir nevi de olsa destek olacaktır.