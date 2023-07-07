7 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, pasaport ve vize harçlarında önemli bir değişikliği beraberinde getirdi. Karara göre, noter, pasaport ve vize harç ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı. Ayrıca, KDV oranları da revize edildi. Yüzde 18 oranındaki KDV oranı yüzde 20'ye yükseltildi, yüzde 8 olan KDV oranı ise yüzde 10 olarak uygulanacak.

Bu kararla birlikte pasaport defter bedelleri de güncellendi. 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ve 10 yıl gibi farklı süreler için geçerli olan pasaport defter bedelleri belirlendi.

7 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, noter, pasaport ve vize harç ücretlerinde önemli bir zamı beraberinde getirdi. Karara göre, pasaport harç bedeli ve defter ücreti yüzde 50 oranında artırıldı. Ayrıca, 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç fiyatları da güncellendi. Bu değişiklik, Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan geniş bir yelpazeyi etkilemektedir.

Bu zam sonrasında, pasaport, noter ve vize harçlarıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Özellikle "Temmuz noter, pasaport ve vize harçları ne kadar, kaç TL oldu?" gibi sorular popüler hale geldi. 2023 yılı pasaport yenileme ücretleri ve harç bedelleriyle ilgili detaylar haberimizde…

ZAM KARARLARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

7 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte harçlar ve vergilerde önemli bir zam kararı alındı. 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarları yüzde 50 oranında artırıldı. Bu kararla birlikte yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı da 20 bin TL olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yer alan bu karar, birçok farklı alanda ödenen harçların maktu tutarlarını etkilemektedir. Hem vatandaşlar hem de işletmeler, bu artışın etkilerini hissedecek ve ödemelerini buna göre ayarlamaları gerekecektir. Özellikle yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcının 20 bin TL olarak belirlenmesi, ilgili kişilerin bu yeni düzenlemeye dikkat etmelerini gerektirmektedir.

YÜZDE 50 ZAM ŞOKU

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla birlikte, 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarlarına yüzde 50 oranında zam yapıldığı duyuruldu. Bu kararla birlikte, harçlara önemli bir artış getirilmiştir. Yeni tarifelere göre harç ödemeleri yapacak olan bireyler ve işletmeler, bu zam oranını dikkate alarak ödemelerini gerçekleştirmelidir. Yüzde 50 zam kararı, harçların artan maliyetine etki edecek ve ilgili sektörlerdeki ödemeleri etkileyecektir. Resmi Gazete'de yayımlanan bu kararla birlikte, harçların güncellenmiş tarifelerini takip etmek önemlidir.

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre, 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan birçok harç türüne yüzde 50 oranında zam yapıldı. Bu karar, Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını içermektedir. Bu harçların maktu tutarları, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte yüzde 50 oranında artırılmıştır.

10 YILLIK PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu pasaport harç tutarlarına yüzde 50 oranında zam yapıldı. Bu zamla birlikte, pasaport harçlarındaki değişiklikler de duyuruldu.

6 aylık pasaportun harç bedeli 689 liradan 1034 liraya yükseldi. 3 yılın üzerindeki pasaportun harç bedeli ise 3.295 liradan 4.943 liraya çıktı. Bu zam kararıyla birlikte defter bedellerine dair bir bilgi verilmemiş olsa da, defter bedeli 501 lira olarak kalırsa 3 yılın üzerindeki pasaportun toplam maliyeti 5.444 liraya ulaşmış olacak.

GÜNCEL 6 AY, 1-2-3-10 YILLIK PASAPORT ÜCRETLERİ

Son artışla birlikte pasaport harçları aşağıdaki gibi güncellendi (defter bedeli hariç):

6 aylık pasaport harcı: Eski harç 689,7 TL, yeni harç 1034,55 TL oldu.

1 yıllık pasaport harcı: Eski harç 1.008,30 TL, yeni harç 1512,45 TL oldu.

2 yıllık pasaport harcı: Eski harç 1.646,10 TL, yeni harç 2469,15 TL oldu.

3 yıllık pasaport harcı: Eski harç 2.338,50 TL, yeni harç 3507,75 TL oldu.

3+ yıllık pasaport harcı: Eski harç 3.295,50 TL, yeni harç 4943,25 TL oldu.

Bu güncellenen harç bedelleri, pasaport sürelerine göre değişiklik göstermektedir. Ancak, defter bedeliyle ilgili olarak Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere henüz rastlanmamıştır. Defter bedeli belirlenmediği takdirde, 3 yılın üzerindeki pasaportların toplam maliyeti 5.444 TL'ye ulaşacaktır. Bu nedenle, defter bedeline ilişkin güncellemelerin takip edilmesi önemlidir.