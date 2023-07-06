Vatandaşın nakit ihtiyacı ile boğuştuğu şu günlerde bu durumdan en çok bankalar karlı çıkacağa benziyor. Arka arkaya kampanya duyurusu yapan bankalar, en çok düşük faizli kredi fırsatları ile dikkat çekiyor. Sabah saatlerinde kamu bankaları tarafından açıklanan yeni kampanyaya başvurular hızla başladı. Kredi kampanyasına başvurmanız akabinde anında hesaplarınıza ödemeleriniz geçiyor. Uzun vade, düşük faiz ya da ertelemeli kredi imkanlarının her birine bir anda ulaşabileceksiniz. Bu sayede eski borçlarınızı bir araya toplayarak aylık daha az ödeme imkanına kavuşabileceksiniz.

Kamu bankaları güvenilirlikleri ve devlete bağlı olmaları sebebiyle vatandaşın tercihleri arasında ön sırada yer alıyor. Ziraat Bankası da duyurduğu kampanyaları ile vatandaşın gönlünü çelmeye devam ediyor. 50,000 TL kredi imkanı gerek faiz oranı gerekse de vade durumu ile tercih sebebi oluyor. Özellikle de başvurunun kolaylığı da tercih edilirken, oturduğunuz yerden banka müşterisi olmak yeterli oluyor.

Emekliler ise bu kampanyadan faydalanmak için sadece emekli maaşını taşıması yetiyor. Emekliler için de geçerli olan Ziraat Bankası kredi kampanyasına başvurmak için, emekli maaşınızı taşımanız durumunda otomatikman hesabınıza yükleniyor.

Ziraat Bankası Çalışan Emekli Fark Etmeden Ödüyor

Sadece hesap açmanız şartına 50.000 TL'ye varan ödeme alabilirsiniz. Bireysel müşterilere sunulan bu kredi imkanı sadece kısa bir süre için geçerli olacak iken gelir belgenize gerek duymadan ödenecek olan ödemenize saatler içinde kavuşabileceksiniz. Vatandaş nakit ihtyiacı kapsamında kredi imkanları en çok cebine uyan banka ile anlaşma sağlıyor. Gerek ödeme şekli gerekse de vade seçenekleri tercih için belirleyici faktörler arasında yer alıyor. Her banka oranlarda faiz imkanı sunmakta. Müşteri portföyünü arttırmak isteyen banka, düzenlediği kampanyalar ile bunu sağlıyor.

Bankaların özellikle de emeklilere sunduğu kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaş bankanın politikalarına uyması durumundsa oturduğu yerden başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor. Esnek bir şekilde geri ödeme imkanınsunan bankaya başvurumanız durumunda kendi tercihleriniz kapsamında ödeme seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

Banka tarafından yeni kanunlar gereği yapılan açıklama şu şekildedir. ''50.000 TL’ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.''

Ziraat Bankası 50,000 TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşa özel hesaplama sunmuş bulunmaktadır. Yapılan hesaplama şu şekildedir . 50,000 TL 36 ay vade imkanı ile şu şekilde geri ödenecektir.

Taksit Tutarı :2.393,85 TL

Faiz Oranı :% 2,64