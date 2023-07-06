Asgari ücret zammından bir çok ödeme de nasibini almış bulunmaktadır. Asgari ücret zammının etkilediğ ibir ödeme türü de destek ödemeleri olarak bilinirken, bir çok destek Temmuz ayı itibari ile zamlı olarak ödenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafrından onay alan birey ya da hanelere sunulan destek ödemelerinde de yüzde 34 zam oranı ilerken, Temmuzun 1'inden itibaren geçerli olan zamlı ödemeler, TC Kimlik Noya göre hesaplara aktarılacak. Geçtiğimiz sene 3337 TL olan 2023'ün ilk yarısında da 4337 TL olarak ödenen evde bakım maaşı ödemelerine de asgari ücret zammı sonrasında zam gelmiş bulunmaktadır. Milyonlarca vatandaş evde bakım maaşı kaç para oldu sorusunu sormaya devam etmektedir. Memur maaş zammı açıklanması sonrasında evde bakım maaşı zammı da ortaya çıkacaktır. Ancak tahminlerde devletin sunduğu engelli maaşı olarak ödenen 4337 TL yeni zam sonrasında 5097 TL olarak ödenecek.

Evde Bakım MAaşı Ne Zaman Ödeniyor

Devletin düzenli olarak ödediği destekler arasında yer alan Evde Bakım Maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara aktarılmaktadır. TCKN son haneye göre belirlş günlere ödemeler bölüştürülmüş bulunmaktadır.

Evde Bakım Maaşı Sorgulama

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı ödemenizin yatıp yatmadığı konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebilmektedir.

Enflasyon Verileri Açıklandı

İlk 5 aylık enflasyon açıklaması sonrasında maaş zamlarının belirlenmesi adına Haziran ayı açıklaması için TÜİK'e çevrimiş bulunmaktaydı. TÜİK geçtiğimiz gün Haziran ayı enflasyon oranını açıkladı. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artış gösterecek. Buna bağlı olarak evde bakım maaşları da zamlanacak.