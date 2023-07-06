Enflasyon rakamalarındaki artış ve memur ile emekli maaş zam hesaplamaları derken bir çok kalemde ödemeyi etkilemiş bulunmaktadır. zamlarla alakalı olarak bir müjdeli haber daha duyuldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da zam haberi ile birlikte hak sahiplerini mutlu etti. Son dakika burslara zam haberi geldi. Ülke genelinde 2023 senesi zamlarla dolu olarak geçmeye devam ediyor. En son müjde memur ve emekli maaşlarına verilirken, bu maaşlara bağlı olarak yapılan ödemelerde de zam söz konusu. Zam haberleri gelmeye devam ediyor. Bakanlıklar ödemelerine yaptıkları zamlar ile alakalı açıklamarını sürdürüyor.

Memur ve emekli maaş zamları son zamanların en merak edilen konuları arasında yer almakta. Geçtiğimiz haftalarda asgari ücretliye verilen yüzde zam sonrasında 6 milyondan fazla asgari ücretlinin maaşı 11,402 TL olarak açıklanmıştı. Asgari ücrete bağlı kimi ödemelerde de zam yoluna gidilirken, bu kapsamda gözler bakanlıklara çevrildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklama o kesimi mutlu edeceğe benziyor. Öğrencilere ödenen bursalar konusundaki zam haberleri de merakla takip ediliyor.

Sanayi Bakanlığı Zam Haberini Verdi

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), Bilim İnsanları Destekleme Programı Başkanlığı (BİDEB) ve Genel Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından destek alan projeler ile alakalı olarak Kurban Bayramı öncesinde Sanayi Bakanlığı açıklama yapmış ve yeni zamların yolda olduğu haberi verilmişti.

Bu kapsamda öğrencilere yapılan burs ödemeleri ile alakalı zam açıklaması hak sahiplerini mutlu etti. Söz konusu artış neticesinde, önlisans veya lisans öğrencisine verilen burs miktarı 2.180 TL’den 3000 TL’ye yükseltildi. Yüksek lisans öğrencisine verilen burs miktarı 7.275 TL’den, 10 bin TL’ye yükselirken, doktora öğrencisine verilen burs miktarı da 9920 TL’den 14 bin TL’ye çıkarıldı. Doktora sonrası araştırmacılara verilen burs miktarı ise 13.230 TL’den 19 bin TL’ye çıktı.

Ya KYK Bursları Zammı

Burslara da yapılan zam sonrasında KYK burslarına zam yapılıp yapılmayacağı üniversite öğrencisi tarafından merak ediliyor. Sanayi Bakanlığının zam açıklaması sonrasında KYK burs ve kredilerine zam yapılıp yapılmayacağı konusu gündemdeki yerini koruyor. Ancak KYK burslarına bilindiği üzere senede bir kere yapılıyor. Bu kapsamda KYK burs ve kredilerine 2023 sonunda zam yapılması planlanıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu, burs ve kredi ödemeleri çerçevesinde her ay 1.250 TL ödeme yapmakta. TC Kimlik son rakamına ödemelerin günü şekillenmekte.

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sunulan bu zam öğrencinin nefes almasını sağlamış bulunmaktadır. Öte yandan maddi imkansızlıklar içinde okumaya çalışan başarılı öğrencilerin de önünü açmaktadır.