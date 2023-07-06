Aile Destek Programı geçtiğimiz sene Temmuz ayında başlamış ve 1 senelik bir program olacağı ve 2023 Temmuz ödemesi ile birlikte desteğin de biteceği açıklanmıştı. 1250 TL'ye varan destek ödemeleri ile alakalı Temmuz ayı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı merakla araştırılırken, diğer taraftan da programın bitip bitmediği sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurulması ve onay alınması akabinde değerlendirilmeye alınan ve bireye özel olarak ödenen 1250 TL destek ödemeleri hakkında son dakika gelişmeler mavcut. Her ay ayın belli günlerinde ödenen 1250 TL destek ödemeleri bugün itibari ile hesaplara tanımlanmaya başladı. Bu kapsamda hak sahibi birey 1250 TL destek ödemesini şahsına münhasır hesabından çekebilir.

Hane durumuna göre 850 TL 1250 TL aralığında ödenen destek ödemesi ile alakalı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devam kararı almış ve 1 sene programın uzatıldığı belirtilmişti Aile destek programı 2024 Temmzu ayına kadar süregelecek olup, başvurular ise tekrardan startını almış bulunuyor. Dar gelirli vatandaşa her türlü desteği sunan hükümetin ödemesini yaptığı en kapsamlı destek Aile Destek Programı olmakta iken her ay düzenli olarak ödenen yardımlar arasında olan bu yardımın Temmuz ayı ödemeleri de hesabınızda çekilmeyi bekliyor.

1250 TL Destek Başvuruları Başladı

Devletin sunduğu en kapsamlı program olarak bilinen ve her sene milyonlarca kişinin faydalandığı bu sdestek ödemesinin 2. ayağı için başvurular başladı. E-devlet hesabınız üzerinden Aile Bakanlığı sayfasından sosyal ödemeler kısmını seçerek destek ödemesi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Bitti Denilmişti

Haziran ayında 1250 TL destek ödemesi ile alakalı olarak Aİle Bakanı Mahinur Göktaş açıklama yapmış ve "Aile Destek Programı ödemesi, 850 TL ile 1250 TL arasında değişen tutarlarda en fazla 12 ay süreyle devam edecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayında yapılacak olup, bu dönemi takip eden Temmuz ayında ödeme gerçekleştirilerek söz konusu destek programı sona erecektir" demiştir. Ancak desteğin son ayının ödenemeye başlamasından sadece bir kaç gün önce, 1 sene daha uzatıldığı belirtilmiş bulunmaktadır.