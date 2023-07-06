Ay ay emekli promosyonu güncellemeleri bankalar tarafından sunuluyor. Bankalar müşteri portföyünü en fazla emekli promosyon kampanyaları ile sağlarken, bu kapsamda milyonlarca emekli, promosyon ödemesi almak istediği bankaları araştırıyor. Bu durumda en fazla ödeme yapan banka ve ek kampanyalar ilgi çekici oluyor. Emekli en fazla promosyon ödemesi sunan ya da kendi refahına en uygun kampanyayı oluşturan banka ile 3 yıl kalma sözleşmesi imzalıyor. Garanti Bankası emekli promoasyonu da 2017 senesinden beri devam ediyor. Garanti Bankası emekli müşterilerine verdiği önemi her seferinde sunduğu kampanyaları ile ispatlarken, Temmuz ayı emekli promosyonu ödemeleri de dikkatleri üzerine topluyor.

Emekli maaşına yapılacak olan zam açıklanması sonrasında gözler bankaların atacağı adımlara çevrilmiş durumda iken bankalar da yeni ay için güncel rakamlarını açıklamış bulunuyor. Garanti Bankası Temmuz ayında da milyonlarca müşterinin yüzünü güldürecek kampanyalarını açıklıyor. Peki Garanti Bankası emekli promosyonu ne kadar?

Bankalar arasında müşteri rekabetinin en fazla yaşandığı kesim emekli kesim olmakta iken, emekli promosyonları bankalar için çok büyük önem arz ediyor. Emekli maaş zamları sonrasında emekli promosyon ödemelerinin de zamlanması söz konusu iken bu konuda ilk adım bankalar devi garanti Bankasından geliyor. İşte güncel Garanti Bankası emekli promosyonu miktarları

Garanti Bankası Emekli Promosyonu

Garanti Bankası da maaş aralığına göre emekli promosyonu ödemesi sunuyor.

Garanti Bankası resmi inretnet sitesinde promosyon ödemesi açıklaması şu şekilde yapılmış bulunmaktadır. ''Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilerimize 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilerimize 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.''

7500 TL'ye ek olarak kredi kartı çıkarma şartına da 1.000 TL'ye varan bonus fırsatından yararlanabileceğiniz banka tarafından açıklanmış bulunmaktadır. Yapılan açıklama da ''Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus fırsatını kaçırmayın! ''denilmiştir.