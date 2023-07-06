Son yıllarda yapılan zamlar vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Pandemi sonrasında zorlaşan hayat koşulları üzerine bir de savaş patlak verince dünya genelinde her hizmette oluşan enflasyon sebepli zamma mahal veriyor. Alım gücü düşen vatandaş adeta geçim derdine düşmüş iken ürün ya da hizmetlerde en uygun fiyatları tercih yoluna girdi.Pandemi sonrasında artan hijyen ihtiyacı, temizlik ürünlerinin zamları ile karşımıza çıkarken, vatandaş, en uygun fiyatlı temizlik ürünlerinin arayışına koyuldu. Bulaşık makinesi detejnaları da bu zamlardan nasibini almış bulunmaktadır. Vatandaş indirimli ürünlerin sunulduğu marketleri tercih ederken, marketlerde arka arkaya indirimlerini sunmaya başladı.

CarrefourSa özellikle de son zamanlarda zincir market olma yolundaki adımlarını tamamlamış gibi duruyor. özellikle de indirimi soktuğu ürünler çok tercih ediliyor. CarrefourSA son zamanlarda tuvalet kağıdı indirimleri ile adından bahsettirirken, şimdi de bulaşık makinesi deterjanı indirimi ile karşımıza çıkıyor. FAİRY Platinium 70 yıkamalık bulaşık makinesi deterjanı indirimleriev hanımlarının olduğu kadar, ev geçim derdine düşen her bireyin dikkatini çekiyor. Fairy kalitesinin karşımıza çıkan indirimli fiyatı ise yok artık dedirtiyor.

CArrefourSA indirim Kataloğu

CarrefourSA, kendi şahsına münhasır kartı olan vatandaşa özel olarak sunduğu indirim kapsamını sundu. Sadece bir kaç gün geçerli olacak olan bulaşık makinesi deterjanı indiriminde fiyatı 280 TL'den 210 TL'ye düştü. Yarı yarıya yapılan indirimden faydalanmak için hemen CArrefourSA mağazalarına gitmeniz gerekmektedir.

Bulaşık Makinesi Tableti İndirimi!

CarrefurSA indirimleri geçtiğimiz seneden beri online alışveriş olarak da sunulmaktadır. CarrefourSA indirimlerinden faydalanmak için hemen mağazaya üye olmanız gerekmektedir. Market üzerinden alış veriş yapmak ve bu indirimlerden faydalanmak için ise marketin kendi kartını edinmeniz gerekmektedir. Market kasalarından 1 TL karşılığında elde edeceğiniz CarrefourSA kart ile alışverişin keyfini çıkarabilirsiniz.