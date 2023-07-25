Katalanabilir telefon devrine az kala Japon teknoloji devi Sony de katlanabilir akıllı telefon sektörüne yatırım yapmaya başlayan şirketler arasına katıldı.

Sony'nin Xperia Flip adlı katlanabilir telefonu, Samsung'un Galaxy Z Flip serisine benzetilse de Sony oldukça iddialı. Tıpkı Galaxt Z Flip gibi dikey katlanabilir tasarıma sahip olacak olan ve 7 inç 4K ekran ile Xperia Flip katlanır telefon sektöründe ilk adımı atmış oldu.

Gelecek dönemde katlanır telefonların tüm mobil sektörünü ele geçirmesi beklenirken, tüm teknoloji devleri yatırımı bu yönde yapmaya başladı. Onlara son katılan da Sony oldu.

APPLE SESSİZ KALDI!

Sony'nin katlanabilir telefonunun özellikle teknik özellikleri ile sağlam bir adım atması bekleniyor. Oyun dünyasının teknoloji devi olan Sony'nin katlanır telefon sektörüne girişi mobil dünyasını nasıl şekillendirecek merak konusu. Ancak teknoloji devi şirketlerin tek tek katlanılabilir telefon dünyasına yatırıma başlarken, Apple'ın bu konuda sessiz kalması Nokia'nın başına gelenleri düşündürüyor.

Dönelim Sony'ye! Sony'nin katlanabilir telefonunun ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.