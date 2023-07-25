Söz konusu asteroidin dünya ekonomisinin 10 katı değerinde olduğu paylaşıldı. Güneş ve uzay sisteminde milyonlarca asteroid arasında en zengini dünyaya yaklaşmak üzere!

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 16 Psyche adlı bir asteroidin haberini duyurdu. Yapılan araştırmalara göre bu asteroid, 10 kentilyon dolar değerinde. Adına 16 Psyche denilenasteroidin değeri tam 10 kentilyon dolar. Evet yanlış duymadınız, 10 kentilyon!

16 Psyche adı verilen bu 10 kentilyon asteroidin Dünya’ya yaklaştığı duyruldu. Demir, altın ve nikelden oluştuğu düşünülen asteroidin 279 kilometre genişliğinde olduğu da belirtildi.

Peki 10 kentiliyon ne kadar?

10 kentilyon, kişi başı 1.3 trilyon dolar olduğunu hesap ederek değeri biçebilirsiniz.

NASA, 16 Psyce’yi incelemek için uzay aracı hazırlığında olduğunu da duyurdu. Bu aracın Ağustos 2029’da asteroide varması planlanıyor.