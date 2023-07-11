Bilim dünyasından yeni bir gezegen keşfi daha geldi. Hem de bu sefer oldukça ilginç bir gezegen keşefildi. Bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nde dev bir aynaya benzeyen gezegen buldu.

Gezegenin metalik bulutlarla örtülü olduğu ve Dünya'dan yaklaşık 5 kat daha büyük olduğu, gelen ışığın yaklaşık yüzde 80'ini de yansıttığı açıklandı. Detaylarda gezegene LTT9779b adı verildiği ve Dünya'dan yaklaşık olarak 264 ışık yılı uzaklıkta bulunduğu eklendi.

LAVDAN DAHA SICAK!

Gezegenin, Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesindeki turunu 19 saatte tamamladığı ve çapının Dünya'dan yaklaşık olarak 4,7 kat büyük olduğu açıklandı. Gezegenin sadece bir yüzeyinin yıldızına bakması nedeniyle bir tarafında sürekli olarak gündüz diğer tarafında ise sürekli olarak gece yaşandığına da yer verildi.

Yeni gezegenin titanyum ve silikatlardan oluşan metalik bulutlarla çevrili olduğu bu nedenle de gelen ışığın yaklaşık yüzde 80'ini yansıttığı öğrenildi. Bilim insaları gezegenin yüzeyinin, erimiş lavdan bile daha yüksek bir sıcaklıkta olduğunu belirtti.