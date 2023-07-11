Tarım Kredi Market indirimleri Temmuz ayı güncellemesi sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında Kooperatif ile birlikte zincir market olma yolunda ilerleyen Tarım Kredi kar amacı gütmeden indirimlerini bir bir sıralıyor. Her ay temizlikten gıdaya, kura bakliyattan havlu kağıt ve tuvalet kağıdına kadar türlü türlü indirimler sunan Tarım Kredi Market 11 Temmuz'da başlayan indirimlerini 13 Temmuz'da son bulacak. Geçim darlığının hat safhada yaşandığı günümüzde vatandaş indirimler ile evine daha fazla ürün götürmeyi amaçlarken, Tarım Kredi Market indirimleri de bu kapsamda tüm dikkatleri üzerine topluyor. Tarım Kredi Market 11 Temmuz indirimi sadece 2 gün sürecek ve türlü türlü kategorideki indirimleri ile adeta stoklarını tüketecek.

Çiftçilerin tarımsal üretim sırasında kullandıkları gereçleri en ucuza aldığı Tarım Kredi Kooperatifleri yine bu üreticinin ürettiklerini işleyerek maliyet fiyatına Tarım Kredi Market adı altında satışa sunmaktadır. Özellikle de TMO marka ürünler kalitesi ve ucuzluğu ile tüm hanelere giriyor. Tarım Kredi Market indirimlerinde hangi ürünler var? Süt, tavuk, gazlı içecek, kağıt havlu ve tereyağı, ayçiçek yağı gibi bir çok üründe kar amacı olmadan hatta neredeyse üretim maaliyetine sunan TArım Kredi Market'te yer alan indirimli ürünler, evlerinizi ve ceplerinizi şenlendirecek. İşte Tarım Kredi Market 11 Temmuz indiriml ürünler listesi

Tarım Kredi Market Temmuz Ayı İndirimleri

Tarım Kredi Marketlerinde sadece 2 gün sürecek olan indirimlerde yer alan ürünler listesi şu şekilde;

Sabah Margarin 250 G 8,25

Safir İri Salamura Tuz 3000g 16,90

TK Pilavlık Bulgur 2500 G 41,50



Ormanözü Organik Balzamik Sirke 39,90

Arel Pilavlık Pirinç 1000g 16,90

Anadolu Domates Salçası 830 G 34,25



TK Kimyon 70 G 11,90 75 G 12,50

TK Kırmızı Pul Biber 70 G 8,90 100g 12,50

TK Karabiber 70 G 12,90 75 G 13,90



TK Kekik 20 G 3,90 30 G 4,25

TK Kokteyl Sosis Dana 200 G 44,90

Namet Hindi Sosis 140 G 17,90



TK Macar Salam Dana 250 G 46,90

Bakbi Derili But Pirzola 83,90

TK Donuk Kıyma 400 G 91,90