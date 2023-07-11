Temmuz ayı aile destek paketi ödemeleri ile ilgili gelişmeler hak sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrasında güzel haberi vermiş Aile Destek paketinin uzadığını duyurmuştu. Üstelik aile Bakanlığı'ndan da hak sahibi vatandaşlar için güzel haber geldi. Peki Aile Destek paketi ne zaman yatacak? Temmuz ayı aile destek ödemeleri ne zaman hesaplara geçecek? Aile yardımı son dakika gelişmeleri ve detaylar haberimizde…

Temmuz ayı aile destek ödemeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Ödeme tarihini merak edenler arama motorunda yoğun bir şekilde Temmuz ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak sorusunun yanıtını bulmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi sonrası aile yardımı ile ilgili yeni gelişmeler var. Peki, aile destek ödemeleri uzadı mı? Aile yardımı ne zaman yatacak zam geldi mi?

AİLE DESTEK PAKETİ UZADI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta yapılan kabine toplantısı sonrası milyonlarca vatandaşa Müjdeli haberi vermişti. Aile yardımı ödemeleri uzadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre Aile Destek paketi ödemeleri 1 yıl daha devam edecek. Yaklaşık 4 milyon hanenin faydalandığı aile yardımı zamlı olarak hesaplara geçecek. Çünkü aile yardımının yerini artık vatandaşlık maaşı alıyor. Vatandaşlık maaşının en az 8.500 TL en fazla 11.402 TL olacağı tahmin ediliyor. Aile Bakanlığından yapılan açıklamaya göre vatandaşlık maaşı ödemeleri asgari ücrete Endeksli olarak verilecek.

TEMMUZ AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Peki, Temmuz ayı aile destek ödemeleri yaptı mı, ne zaman yatacak? Temmuz ayı aile destek ödemeleri 15 Temmuz tarihinden itibaren 4 milyon hak sahibi vatandaşın hesaplarına geçmeye başlayacak. Aile destek ödemeleri Bu ay zamlı olarak yatmayacak eski tarifeden yatacak.

Hane gelirine göre aile destek ödemeleri şöyle belirlendi:

Gelir 450 TL ve altında olanlar için ödeme tutarı: 1.250 lira

Gelir 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altında olanlar için ödeme tutarı: 1.100 lira

Gelir 911,15 TL üzeri - 1.372,30 TL ve altında olanlar için ödeme tutarı: 950 lira

Gelir 1.372,30 TL üzeri - 1.833,45 TL'den az olanlar için ödeme tutarı: 850 lira