Aile Destek Programı kapsamının genişletilerek uzatıldığı müjdesi verilmişti. Devlet dar gelirli vatandaşa çok sayıda destek ödemesi yapmakta. Bu destekler ise ihtiyaca göre şekillenmekte. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaçlar çerçevesinde bir çok destek ödemesinin onayını verirken, bu kapsamda vatandaşın tek yapması gereken ise E-devlet'e girip destek başvurusu yapmak. 7'den 70'e yapılan yardımlarda dar gelirlinin refahının artması sağlanırken, bebekten, yaşlıya kadar milyonlarca kişi bu destek ödemelerini alabiliyor. Bakanlık bu kapsamda ödemeleri düzenli ya da tek seferlik yapmak için sadece vatandaşın başvurusunu bekliyor.

Aile Destek Ödemesi 2116 TL'ye Çıkıyor

Asgari ücret zammı, emekli ve memur maaş zammı sonrasında birçok destek ödemesi bu kapsamda zam almış bulunmaktayken, geçtiğimiz sene başlayan 1250 TL destek ödemesinin bir sene daha uzatıldığı müjdesi sunulmuştu. Şimdi de ek ödemeler ile birlikte belirli şartlarda 1250 TL destek ödemesi 2116 TL'ye çıkabiliyor.

Hayat koşullarının zorlaştığı günümüzde bu destek ödemeleri hane bazlı ya da kişisel olarak ödeniyor. Bireyin ya da hanenin temel ihtiyaçları bu ödemeler ile sağlanırken, vatandaş biraz da olsa nefes alabiliyor. Aile Destek Programından ise geçtiğimiz seneden beri milyonlarca vatandaş faydalanmakta iken kapsamı genişletilerek ödemeler devam ediyor. E-Devlet Hesabını kontrol eden vatandaş adeta şok yaşıyor. Aile Destek Programı kapsamında elektrik tüketim desteği ile birlikte çocuk bileşeni ödemesi de otomatik olarak ödeniyor.

1250 TL destek ödemesi almaya hak kazanan vatandaş, üzerine elektrik faturası bulunması durumunda elektrik tüketim desteği kapsamında 216 TL'ye varan ödemden faydalanabiliyor. Öte yandan hanede bulunan çocuk sayısına göre de 650 TL'ye varan destek ödemesi alabiliyor. Her ay otomatik olarak 2116 TL'ye kadar ödeme alma hakkı dar gelirli vatandaşı mutlu ediyor.

Aile Bakanlığı geçtiğimiz gün yaptığı destek ödemeleri açıklamasında 30 milyardan fazla bütçenin destek programına ayrıldığını belirtmişti. Bağlı olduğunuz kaymakamlığın SYDV'lerine yapılan başvurular kapsamı değerlendirilip hak kazanıp kazanmadığınız şekilleniyor.

Artık E-devlet'ten Hesaplara Aktarılıyor

Destek ödemelerinin çoğu, PTT üzerinden çekilme olanağı ile vatandaşın cebine girerken, son yasa ile birlikte artık destek ödemesinin yapılması sonrasında e-devlet üzerinden hesaplarınıza otomatik olarak yüklenebiliyor. Si de 1250 TL destek ödemesini alıyorsanız, sadece bir kaç basit işlem ile elektrik tüketim desteği alabilir, çocuk sayısına göre de çocuk bileşeni desteğinden faydalanabilirsiniz. Bu sayede 1250 TL olan destek ödemesi 2116 TL'ye ulaşabilir. Eğer ki destek için başvuru yapmak istiyorsanız, hemen E-devlet hesabınıza girip Aile Bakanlığının sayfasından sosyal yardım başvurusunda bulunabilirsiniz.