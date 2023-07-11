Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarıları geldi. Özellikle yarın kavurucu sıcaklar Türkiye'ye etkisi altına alacak. MGM son dakika uyarısında saat verdi. Saat 11.00 ile 16.00 arasında evden burnunuzu bile çıkarmayın. Cehennem sıcakları geliyor Aman dikkat.

Uzun süren yağışların ardından Temmuz ayının 2. haftasında sıcaklık rekorları kırılmaya devam ediyor. Kavurucu sıcaklarla baş etmeye çalışan vatandaşlar deniz kenarına ve sahillere adeta Akın ediyor. Ancak bu sıcaklıklar hiçbir şey. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni uyarı geldi. Özellikle yarın cehennem sıcakları yaşanacak. Yurt genelinde etkili olacak sıcaklıklar nedeniyle meteoroloji evden çıkmayın uyarısı yaptı. Saat vererek uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle yaşlı ve Kronik hastalığı bulunan vatandaşların evde kalmalarını istedi. MGM son dakika hava durumu uyarıları ve detaylar haberimizde…

MGM’DEN KRİTİK UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayınlandı. Özellikle Yarından itibaren yurdun birçok bölümünde kavurucu sıcaklıklar etkisini gösterecek. Kuzey iç ve Doğu kesimlerde yer yer parçalı bulutlu bir hava hakim olurken İç Anadolu'nun batısı Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı Doğu Karadeniz ile Bitlis Muş Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ancak Ege bölgesi Akdeniz Bölgesi İç Anadolu Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nde ise kavurucu sıcaklıklar etkili olacak. Yarın saat 11.00 16.00 aralığına işaret eden Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bu saat aralığında evden çıkmamanın daha uygun olacağını bildirdi.

RESMEN KAVRULACAĞIZ

MGM İstanbul Bölge tahmin ve erken uyarı Merkezi tarafından da çok önemli açıklamalar yapıldı. Yapılan değerlendirmelere göre yarın öğle saatlerinden itibaren Trakya bölgesinden başlayarak Marmara Bölgesi'nde sıcak hava dalgası yoğunlaşacak. Hafta ortasından itibaren bölge genelinde sıcaklık artışı 5 ila 10 derece olacak. Mevsim normallerinin çok üstünde seyredecek sıcaklıklar nedeniyle vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Yarından itibaren Marmara Bölgesi'nde bazı illerde görülecek olan Hava sıcaklıklarına da açıkladı. Edirne'de sıcaklık 37 41 derece arasına yükselirken İstanbul'da 32 36 derece, Tekirdağ'da 32 35 derece Sakarya'da 33 36 derece Kocaeli'de 33 38 derece ve Yalova'da 31 33 derece civarında seyredecek. Mevsim normallerinin 5-10 derece üstünde seyredecek olan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşların saat 11.00 - 16.00 saatleri arasında dışarıya çıkmaması istendi.