Dolar kuru yorumları ile olaylar yaratan Selçuk Geçer yeni açıklamaları ile de sosyal medyayı çalkaladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar rekor üstüne rekor kırarken yeni günde de yükseliş sürüyor. 26 TL'nin üstüne çıkan dolar kuruna ilişkin yatırımcılar uzman yorumlarını yakından takip ediyor. Peki, Dolar düşecek mi Yoksa çıkacak mı? Dolar ne olacak soru işareti dolar 30 TL'yi aşacak mı? Dolar kuru yorumları ile olay yaratan Selçuk Geçer'den yeni iddialar geldi. Bankada parası olanlar dikkat o tarihe kadar yaptınız yaptınız. Selçuk geçer yeni dolar yorumları ve detaylar haberimizde…

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz artırımı kararı sonrası Dolar kuru aldı başını gidiyor. Rekorlar peş peşe gelmeye devam ederken dolar alınır mı satılır mı sorusunun yanıtı da vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar yorumları ile olay yaratan Selçuk geçer yeni rekor için tarih verdi. Peki dolar 30 TL olacak mı? Dolar yükselecek mi yoksa düşecek mi? Selçuk geçer dolar yorumları ve detaylar haberimizde…

SELÇUK GEÇER’DEN BANKADA PARASI OLANLARA UYARI

Dolar kuruna ilişkin yaptığı yorumlarla adı felaket tellalına çıkan Selçuk Geçer, bankada parası olanlara önemli uyarılarda bulundu. Bankalardaki döviz hesaplarına vergi uygulaması geleceğine öne süren Selçuk geçer, daha önce de böyle hataların yapıldığını dile getirdi. Böyle bir hata yapılması durumunda kayıt dışının artacağını söyleyen Selçuk geçer, Vatandaşların bir kereye mahsus o vergiyi ödeyeceğini ve sonrasında parasını bankadan çekerek yastık altında tutacağını söyledi.

AMAN DİKKAT PARANIZDAN OLMAYIN

Aynı zamanda böyle bir uygulama durumunda dövizin kapalı çarşıda çok daha pahalı olacağını bankalarda ucuz olacağını söyleyen Selçuk geçer, vatandaşların yine zor durumda kalacağını dile getirdi. O sebeple bankadaki paralara vergi uygulamasının yanlış olacağını belirten ünlü Ekonomist böyle bir hatanın yapılmaması gerektiğini söyledi.

DOLAR KURU SON DURUM

Peki Dolar kuru bugün ne kadar oldu? Dolar TL, güne 26.1007 TL alış fiyatından başlarken satış fiyatı ise 26.1082 TL oldu.