BAĞ-KUR ve SSK ve emekli sandığı emeklilerine Temmuz ayı zammı, enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte belirlendi. Emekli yapılan zamdan çok da memnun kalmamış gibi duruyor. Gözler emekli maaşlarına yapılması beklenen artı zamma çevrili bekliyor. Kademeli artış, seyyanen artış gibi hesaplamaların neredeyse ayyuka çıktığı açıklama sonrasında esas şoku ise 7500 TL maaş alanlar yaşadı. Emekliye yapılan yüzde 25'lik zamdan nasibini alamayacak olan en düşük emekli maaşı 7500 TL alanlar olurken, konu ile alakalı son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya da konuşulan emekli zammından EYT'linin faydalanamayacağı iddialarının henüz şoku atlatılamamış iken en düşük emekli maaşına da zam yapılmayacağının belirtilmesi emekliye yeni bir şok haber olarak geri döndü. Peki EYT'liye zam yok mu? En Düşük emekli maaşına zam var mı? İşte detaylar...

2023 yılı Ocak ayına kadar emeklilik işlemlerini tamamlayan ve emekli olan emekli yüzde 25 zamdan faydalanabilecek iken sonrasında emekli olana zam yapılmayacak olması EYT'liyi üzdü. Milyonlarca emekli refah payı ve enflasyon oranı zammının yanı sıra bir de seyyanen zam olmasını beklemekteydi. Ancak bu beklenti karşılıksız çıktı. Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında yüzde 19.77 zam ile alakalı olarak Erdoğan 'Bakanlara talimat verdim' demişti. Bu açıklama ise emeklide seyyanen zam müjdesinin verileceğini düşündürtmüştü. Ancak en son yüzde 25 zamda mutabık kalındı.

Ak Parti torba yasaya eklemek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na önergeyi sundu. En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkması onay alırken, emeklinin beklediği zam konusunda istenilen sonuca ulaşılamadı. Memur, işçi ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 25 artacak. Yani emekli zamları sadece kök maaşlara uygulanacak. Geçtiğimiz aylarda maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkan emekli, yüzde 25 zamdan nasibini alamayacak.

Hesaplar Tamam

Kök maaş hesabı ile 7500 TL emekli maaşı alan birey, kök maaşı 6 bin TL'ye denk gelse de yüzde 25 zam ile yine maaşı 7500 TL'ye çıkacak. Yani değişen bir şey olmayacak. Ancak kök aylığı 6500 TL olan emekli hazinenin verdiği destekle 7500 TL maaş alıyor ise yüzde 25 zamdan faydalanabilecek ve yüzde 25 zam nedeniyle yeni zamlı aylığı 8 bin 125 lira olacaktır.

7500 TL maaş alan emeklinin kök aylığı 6 bin TL'den az olması durumunda da 7500 TL maaş almaya devam edeceği de biliniyor.

EYT'liye Zam Var mı?

AK Parti tarafından sunulan yönergede EYT'liyi kapsam dışında bırakacak bir tasarı yer almadı. Ancak EYT'liye zam olmadığı iddia edilse de hak kazanan EYT'li de zamlı ödeme alabilecek.

SSK Emeklisi Ne Zaman Maaş Alıyor

9 olanlar her ayın 17’sinde,

7 olanlar 18’inde,

5 olanlar 19’unda,

3 olanlar 20’sinde,

1 olanlar ayın 21’inde yatacak.