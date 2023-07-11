Arap ırkçısı, Türk düşmanı 515 çetesi Türkiye'de rahatça kol gezip, tehdit videoları çekmeye devam ediyor. Sosyal medyada görüntüleri ile insanları proveke eden 515 çetesi dün yine sokaklarda rahatça elini kolunu sallayarak Türkleri tehdit etti.

Peki 515 Haşimi çetesi nedir? Haşimiler kimler?

Türkleri tehdit eden bıçak ve silahla çektikleri tehdit videolarla sokaklarda rahatça dolaşan 515 çetesi dün yine Türk sokaklarında boy gösterdi. Geçtiğimiz günlerde öncce Gaziantep'te ardından da dün Sakarya'da ortaya çıkan 515 çetesi ellerini kollarını sallayarak dolaşmaya devam ediyor.

Peki kim bu Haşimiler?

Haşimiler, Hazreti Muhammed'in büyük büyükbabası Haşim bin Abdimenaf'tan ismini alan bir hanedandır. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz desteğiyle Osmanlı Devleti'ne isyan etmiştir. Haşimileri sembolize eden rakam 515 dir. 515 rakamı, Al Naim, Kariyş, Seliym, Heziyl ve Kenani gibi arap ırkçısı aşiretlerinin de sembolüdür.