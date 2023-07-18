İspanyol merkezli dünyaca ünlü giyim markası Zara, Türkiye'den çekileceğini duyurdu!

Türkiye'de hem kadın hem erkekler tarafından en çok tercih edilen ve alış veriş yapılan markalardan biri olan Zara'nın Türkiye'den çekileceği iddiaları sosyal medyayı karıştırdı. Peki Zara gerçekten Türkiye'den çekiliyor mu? Zara 2023 neden Türkiye'den çekiliyor?

Sosyal medyada şirket çalışanlarının yaydığı iddia sonrası Zara'nın Türkiye'den çekilme kararı şaşkınlık yarattı. INDİTEX grubu içinde yer alan ve dünyanın en büyük 3 hazır giyim şirketinden biri olan Zara'nın Türkiye'den çekilecek olması iddiaları gündeme boma gibi düştü.

ZARA YERİNE YENİ MARKA GELİYOR

Ancak bu iddialara bazı kullanıcılar "Türkiye’de ürettikleri kaliteli malı Avrupa’da, Bangladeş’te satıyorlar, ucuz kumaştan ürettikleri dandik malları ise Türkiye’de satıyorlar. Asla çekilmezler" diyerek yorumladı. Bazı kullanıcılar ise mağaza çalışanı olduklarını iddia ederek, Zara mağazaları tek tek kapanıyor, onun yerine yine INDİTEX grubundan Türkiye pazarına girmeye hazırlanan yeni bir mağaza (Lefties) açılıyor" diyerek haberi doğruladı.