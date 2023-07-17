Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Yunanistan'ın Atina şehrinde bir villa satın aldı.

Son olarak Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ, baba olduktan sonra çok değiştiğini açıklamıştı. Ünlü oyuncu çocuğunu Atina'da büyütecek.

Kazancını gayrimenkule yatıran ünlü isimlerden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak 60 milyon liralık iki reklam anlaşması yapmıştı. Başarılı oyuncu, o parayla Atina'da 1 milyon euro'ya villa satın aldı. Kıvanç Tatlıtuğ'da böylelikle komşu Yunanistan'dan ev alan Ozan Güven, Demet Özdemir, Gülse Birsel, Halit Ergenç gibi ünlüler kervanına katılmış oldu.

"BURADA BÜYÜMEYECEK"

En son oynadığı iki reklamdan toplamda 60 milyon lira alan Kıvanç Tatlıtuğ, Bodrum ve Marmaris sonrası Atina'da villa aldı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 1 milyon Euro'ya aldığı evde çocukları Kurt Efe'yi büyütmek istediği iddia edildi. Çiftin çocuklarını Türkiye'de değil yurt dışında büyütmek isediği biliniyordu.