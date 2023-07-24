KOÇ BURCU

Bu hafta profesyonel yaşamınızda daha fazla iş birliği yapabilirsiniz. Ekip çalışmalırını edinmek ve mevcutları güçlendirmek için uygun zaman.Başkalarının fikirlerini dinleyin.Bu hafta, aile dinamiklerinizde uyum ve anlayışı geliştirmek için harika bir dönem.Bekarların dışarı çıkıp benzer düşünen kişilerle karşılaşabilecekleri sosyal faaliyetlere katılmaları için ideal bir zamandır.

BOĞA BURCU

Detaylara verdiğiniz önem ve güçlü iş ahlakınız üstleriniz tarafından fark edilecek ve takdir edilecektir. Sağlık, zindelik ve verimlilik yatırımları için mükemmel bir zaman. İşe ve kariyere odaklanmanız bu hafta size aileniz için sınırlı zaman bırakabilir. Profesyonel ve özel hayatınız arasında bir denge kurmak çok önemlidir.

İKİZLER BURCU

Bu hafta, yeni kavramlarla ve alışılmışın dışında düşünme yeteneğiyle dolup taşacaksınız, Gökyüzü, spekülatif faaliyetler yoluyla beklenmeyen finansal kazanç olasılığını gösteriyor.Sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmekten neşe ve sıcaklık bulacaksınız.

YENGEÇ BURCU

Ev iyileştirmeleri veya aile meseleleriyle ilgili masraflar olabilir. Akıllıca bütçe yapmak çok önemlidir.Ailenizle bağınızı güçlendirmek size duygusal denge ve destek sağlayacaktır. Ancak bazı hassas tartışmalar olabilir. Bu durumlara empati ile yaklaşın. Bekarlar, aile bağlantıları yoluyla aşk ilgi alanları bulabilir. Kalbinizi açık tutun ve yeni olasılıkları kucaklayın.Profesyonel yaşamınızda kendinizi daha fazla konfor ve güvenlik ararken bulabilirsiniz.

ASLAN BURCU

Kendinizi, fikirlerinizi çekicilik ve netlikle ifade edeceksiniz ve ön plana çıkacaksınız. Zamanı daha iyi kullanacağınız, hayatın keyifli yanlarına odaklanacağınız bir dönem olabilir. Çevrenizde dikkatleri çekiyor oluşunuz, hem iş hem de ilişkiler konusunda yeni sürprizleri de beraberinde getiriyor olacak.

BAŞAK BURCU

Bu hafta, büyümek için yeni zorluklar ve fırsatlar arayabilirsiniz. Detaylara olan keskin gözünüz ve analitik becerileriniz ile profesyonel yaşamınızda iyileştirmeye açık alanları belirleyebileceksiniz. Düzenli ve odaklanmış kalın, uzun vadeli hedeflerinize doğru önemli adımlar atabilirsiniz. Finansal hedeflerinizi analiz edin ve nerede tasarruf edebileceğinizi veya akıllıca yatırım yapabileceğinizi belirleyin.

TERAZİ BURCU

Bu hafta, muhtemelen diplomatik yaklaşımınız ve ekibi birleştirme beceriniz için takdir alacaksınız.Finansal hedefleriniz ve onlara nasıl ulaşacağınız konusunda net bir vizyona sahip olabilirsiniz. Bu, bütçenizi gözden geçirmek ve tasarruf edebileceğiniz alanları belirlemek için iyi bir zamandır.Aile üyelerinizin duyguları ve ihtiyaçları ile daha uyumlu olacaksınız.Mevcut ilişkiler, yenilenmiş bir tutku ve duygusal yakınlık duygusu yaşayacak.

AKREP BURCU

Bu hafta kendinizi daha duyarlı ve sezgisel hissedebilirsiniz. Ancak, kendinizden şüphe duymaya veya aşırı düşünmeye kapılmamaya dikkat edin.Biraz geride durun, kariyer yolunuzu yeniden değerlendirme konusunda düşünün.Gizli masraflar veya öngörülemeyen finansal zorluklar olabilir, bu nedenle bütçenizi aşmamak ve beklenmedik masraflara hazırlıklı olmak çok önemlidir. Eski ailevi meseleler veya gizlenmiş duygular yeniden su yüzüne çıkarak dikkatinizi isteyebilir.

YAY BURCU

Bu hafta, sosyal bağlantılar ve işbirlikleri yoluyla kişisel gelişim için fırsatlar vaat ediyor. Ekip çalışmasını benimseyin, pozitif kalın ve iyimserliğinizin yolunuzu aydınlatmasına izin verin. Finansal olarak, bu hafta muhtemelen istikrar ve ılımlı bir büyüme getirecek. Sosyal bağlantılarınız, gelirinizi artırmada veya kazançlı yatırım fırsatları sunmada rol oynayabilir.

OĞLAK BURCU

Muhtemelen sizi uzun vadeli hedeflerinize doğru iten bir hırs dalgası yaşayacaksınız.Ayrıca artan sorumluluklarla birlikte, elinizden gelenin en iyisini yapma konusunda baskı hissedebilirsinizİş ve aile arasındaki dengeye dikkat edin ve sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmek için çaba gösterin.

KOVA BURCU

Bu hafta kendinizi entelektüel arayışlara, keşfetmeye ve ufkunuzu genişletmeye daha yakın bulacaksınız.Daha fazla eğitim almayı veya yeni beceriler edinmeyi düşünüyorsanız, şimdi bu yolculuğa çıkmak için uygun bir zaman. Uzun mesafeli girişimler, yabancı yatırımlar veya yüksek öğrenim arayışları yoluyla finansal kazançlar elde edebilirsiniz.

BALIK BURCU

İç gözlem yapma ve en içteki arzularınızı anlama zamanı.Değişiklikleri kucaklayın ve yeni stratejiler veya projeler keşfetmekten çekinmeyin.Finansal planlama ve strateji oluşturma zamanıdır.Köklü sorunları ele alın ve ailenizde duygusal bir güvenlik duygusu yaratın. Sevdiklerinizin yanında olun ve onlara sarsılmaz desteğinizi sunun. Bekarlar yeni romantik bağlantılara açık olmalı ve kalp meselelerinde sezgilerinin onlara rehberlik etmesine izin vermelidir.