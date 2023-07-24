Geçen hafta Rusya’nın Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda Ukrayna ile imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını sonlandırmasının ardından bugün Rus istihbarat birimi FSB’den yeni bir açıklama geldi.

İngiliz haber ajansı “son dakika” ibaresiyle aktardığı açıklamada FSB, “Türkiye’den Rusya’nın Rostov na Danu kentine tahıl taşımak için gelen araçta patlayıcı izleri tespit edildi” açıklamasını yaptı.

"Ukrayna'ya patlayıcı taşıma ihitimali"

Rus haber ajansı TASS' ın aktardığı habere göre bahsi geçen geminin Mayıs ayında Ukrayna’nın Kiliya kentindeki limanda demirli olduğu aktarılırken, bu geminin Ukrayna’ya patlayıcı taşımış olabileceği belirtildi.

22 Temmuz 2022' de anlaşması

22 Temmuz 2022 'de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatlarına etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, İstanbul 'da düzenlenen törenle Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını imzalamıştı.

Kremlin, geçen hafta anlaşmanın son bulduğunu ve Rusya ile ilgili kısmın gerekliliklerinin yerine getirilmediğini Rusya 'nın ilgili şartlar yerine getirildiğinde tahıl anlaşmasına geri döneceğini belirtmişti.

NATO-Ukrayna Konseyi tahıl konusunda toplanacak

Lungescu, Zelenskiy'in talebi üzerine Stoltenberg'in NATO-Ukrayna Konseyini 26 Temmuz Çarşamba günü büyükelçi seviyesinde toplayacağını açıkladı.