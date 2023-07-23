Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren gelişmeler gündeme çıktı. Devlet emeklinin gönlünü çelecek son dakika açıklamayı yaptı. Resmi Gazete'de de onay alan gelişmelerde emekli bireye ek ödeme imkanı sunuldu. Bu ek ödeme imkanı da kredi olarak verilecek olup, düşük faiz ve uzun vade imkanları tanındı.

2023 senesi emekli senesi olarak kayıtlara geçerken Temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik zam bu gidişata nazar değdirdi dedirtmişti. Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan emekli maaş zammı sonrasında bankalarda sunduğu özel kredi fırsatları ile emeklinin gönlünü çalmaya çalışıyor. SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı fark etmeksizin acil nakit ihtiyaçları anında karşılanıyor. Emekli maaşının açlık sınırının altında kaldığı günümüzde emekli, borçlarını ödeyebilmek ya da acil ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına ek ödemelere yöneliyor.

Devlet bankaları ise hali bu iken yepyeni kampanyaları ile çok konuşulacağa benziyor. Devlet bankaları destek paketi kampanyaları adı altında başvurulması akabinde 10 dakika içinde hesaplara aktarılacak kredi paketlerini sunmuş bulunuyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank tarafından emekli maaşını taşıma şartına on binlerce lira para hesaplara aktarılıyor. Kamu bankalarının emekli vatandaşa sunduğu yeni kredi kampanyaları geri ödemesi de kolaylıkları beraberinde getiriyor.

Emekli kredisi kampanyası adı altında Halkbank Vakıfbank ve Ziraat Bankası emekli vatandaşa 31.000'ye kadar uygun faiz oranları ile ek ödeme yaparken bunun geri ödemesi ise 36 ayda tamamlanabiliyor. Öte yandan 70.000 TL'ye kadar kredi imkanından da faydalanmak isteyen emekli, Emekli maaşını kamu bankalarına taşımak ile başlangıç yapabiliyor. Temmuz ayında başlayan kampanya kapsamında emekli ihtiyacı kadar miktarda kredi ödemesi talep edebilecek ve 5 dakika içinde de bu ödemeye IBANlarına aktarabilecekler. 10.000 TL'den 70.000 TL'ye kadar ödeme alabileceğiniz emekli kredisi kampanyasından faydalanmak için en yakın banka şubesine gitmeniz yeterlidir