Hayat zorluğu karşısında vatandaşın nakit ihtiyacı git gide artmış bulunuyor. Bununla birlikte vatandaş, ihtiyaçlarını karşılamak ya da borçlarını kapatmak adına bankaların sunduğu fırsatlara gözlerini çeviriyor. Bankalar da yeni müşteri portföyünü arttırmak ya da mevcut müşterilerini kaybetmemek adına türlü türlü kampanyalar düzenliyor. QNB Finansbank'ta yeni müşterilerine özel şipşak kredi imkanı sunuyor. Yeni müşteri olacak vatandaşa 10.000 TL ek ödeme imkanı sunuyor. QNB Finansbank düzenlediği kredi kampanyasında yeni müşterisine nakit 10,000 TL faizsizi ve 6 ay vadeli olarak sunuyor. Sadece kredi puanına göre kabul edilen başvurular, anında hesaplara geçiyor. Müşterisinin her daim yanında olduğunu düzenlediği kampanyalar le ispatlayan QNB Finansbank yeni kredi kampanyası ile müşterisinin acil ihtiyaçlarına adeta çözüm oluyor.

Banka sicilinizin temiz olması ve kredi puanınızın 1200 olması durumunda banka size güvenecek ve sunduğu kredi kampanyası ile 10.000 TL faizsiz ödeyecek. Bu faizsiz kredinin de geri ödemesi 6 aylık bir süreç olacak. Faizsiz ve düşük vadeli kredi seçeneği sunan Finansbank, düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanları ile de müşterisinin ihtiyaçlarını karşılayacak.

18 yaşını dolduran her bireyin faydalanabileceği nakit destek kampanyası için oturduğunuz yerden de talimat verebilirsiniz. Öte yandan Qnb Finansbank “İyi ki tanışmışız” kampanyası ile birlikte 1.99'dan başlayan kredi faiz oranları ile istediğiniz kadar ek ödemeyi 1.99'dan sizlere sunacak. Bankaya müşteri olma işleminizi tamamlamanız akabinde TC Kimlik Numaranızı 5030'a mesaj atarak hakkınız olan kredi ödemesi için başvuru sürecini başlatabilirsiniz.

QNB Finansbank Kredi Paketleri

Finansbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama da her keseye uygun şekilde sunulan destek ödemeleri mevcut.

Yeni Müşteri Kampanyası: *Yeni müşterilerimizin yararlanabileceği, aylık 1.99% faiz oranından başlayan kampanyadır.

*Yeni müşterilerimizin yararlanabileceği, aylık 1.99% faiz oranından başlayan kampanyadır. Kampanyalı İhtiyaç Kredisi: QNB Finansbank’tan son 1 yıl içerisinde ihtiyaç kredisi ya da hazır kredi kullanmadıysanız ve mevcutta açık ihtiyaç krediniz ya da hazır krediniz bulunmuyorsa size özel oranlardan yararlanabilirsiniz.

QNB Finansbank’tan son 1 yıl içerisinde ihtiyaç kredisi ya da hazır kredi kullanmadıysanız ve mevcutta açık ihtiyaç krediniz ya da hazır krediniz bulunmuyorsa size özel oranlardan yararlanabilirsiniz. Borç Transferi Kredisi : Diğer tüm banka borçlarınızı QNB Finansbank’ta tek çatı altında toplayarak ödemelerinizi düzenleyin.

: Diğer tüm banka borçlarınızı QNB Finansbank’ta tek çatı altında toplayarak ödemelerinizi düzenleyin. Kamu Çalışanına Özel Kredi : Kamu çalışanlarına özel fırsat! Avantajlı faiz oranları ve 3 ay erteleme seçeneği ile kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi QNB Finansbank’ta.

: Kamu çalışanlarına özel fırsat! Avantajlı faiz oranları ve 3 ay erteleme seçeneği ile kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi QNB Finansbank’ta. Finansmaaş Kredisi: Maaşını QNB Finansbank’tan alan müşterilerimize özel ihtiyaç kredisi faiz oranı avantajımızdan faydalanın.

Yukarıda adı geçen kampanyalar ile birlikte QNB Finansbank resmi internet sitesi üzerinde kredi hesaplama butonu bulunmaktadır. Tüm ihtiyaçlarınıza 1.99 faiz oranı ile karşılık veren banka, ihtiyacınıza özel 70,000 TL'ye kadar destek sağlamaktadır.