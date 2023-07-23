Temmuz ayının son günlerine yaklaşırken, mevduat faizi getirisi ile ilgili hesaplamalar hız kesmeden devam ediyor. Özellikle birikimlerini dövizde, altında, borsada, kriptoda değerlendirmek isteyen kişiler küresel ve bölgesel piyasalardaki gelişmeleri takip ederken, mevduat faizine parasını yatırmayı düşünenler güncel mevduat faizi oranlarını araştırıyor. Merkez Bankası'nın temmuz ayı faiz kararını açıklaması ve politika faizinde 250 baz puan artışa gitmesiyle birlikte, mevduat faizi hesaplamaları önem kazanıyor. Bankalar arasında mevduat faizi oranlarının farklılaştığı gözlemleniyor ve 350.000 TL'nin 30 günlük vade süresinde sağlayacağı net getiri değişen oranlarla hesaplanıyor.

350 BİN TL’NİN 30 GÜNLÜK FAİZ GETİRİSİ

Güncel hesaplamalara göre, farklı mevduat faizi oranlarına bağlı olarak 350.000 TL'nin 30 günlük vade sonunda sağlayacağı net getiriler şu şekilde belirlenmiştir:

Yüzde 37 Mevduat Faizi Alınırsa 30 Gün Sonunda Net Getiri: 10.111,64 TL

Yüzde 36 Mevduat Faizi Alınırsa 30 Gün Sonunda Net Getiri: 9.838,36 TL

Yüzde 35 Mevduat Faizi Alınırsa 30 Gün Sonunda Net Getiri: 9.565,07 TL

Yüzde 34 Mevduat Faizi Alınırsa 30 Gün Sonunda Net Getiri: 9.291,78 TL

Yüzde 33 Mevduat Faizi Alınırsa 30 Gün Sonunda Net Getiri: 9.018,49 TL

Yüzde 31 Mevduat Faizi Alınırsa 30 Gün Sonunda Net Getiri: 8.471,92 TL

Yüzde 30 Mevduat Faizi Alınırsa 30 Gün Sonunda Net Getiri: 8.198,63 TL

Yüzde 25,50 Mevduat Faizi Alınırsa 30 Gün Sonunda Net Getiri: 6.968,84 TL

Yüzde 15 Mevduat Faizi Alınırsa 30 Gün Sonunda Net Getiri: 4.099,32 TL

Yüzde 11,95 Mevduat Faizi Alınırsa 30 Gün Sonunda Net Getiri: 3.265,79 TL

30 GÜN İÇİN EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ VEREN BANKALAR

En yüksek faizi veren bankaların listesi de önem arz ediyor. 23 Temmuz itibariyle bankaların güncel faiz oranlarını öğrenmek için resmi internet sitelerinden bilgi almak mümkündür. Bu sayede birikimlerini mevduat faiziyle değerlendirmek isteyen kişiler en uygun seçeneği tercih edebilirler.