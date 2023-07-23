16 milyondan fazla emekli vatandaşa Temmuz ayında yapılan zam oranı %25 olarak açıklanmıştı. En düşük memur maaşına yapılan seyyanen zam sonrasında emeklinin gözü tekrardan ek zam yapılacak mı sorusunun yanıtına çevrildi. Geçtiğimiz hafta içerisinde emekliler için yapılan yüzde 25'lik zam oranı akabinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu zammın yeterli olmadığını belirtmiş ve ek olarak senyanen zam çağrısını yinelemişti. Erdoğan'ın da gündemine çıkan seyyanen zam haberi sonrasında son dakika güzel haberlerin geldiği iddia ediliyor.

Erdoğan'ın konu ile alakalı yaptığı açıklaması sosyal medya üzerinde seyyanen zam onay aldı olarak yorumlanıyor. Milyonlarca emekli vatandaşı ayağa kaldıran seyyanen zam müjdesinin kısa zamanda verileceği iddia ediliyor. SSK Bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklileri 24 Temmuz Pazartesi günü itibariyle büyük bir müjde ile karşı karşıya kalacağı söyleniyor. Emekli maaşı alan tüm vatandaşım maaşlarına 4.000 TL'lik bir ek zam uygulanacağı konuşuluyor. Peki emekliye seyyanen zam olacak mı? Emekliye seyyanen zam ne zaman gelecek?

Geçtiğimiz Cuma günü Türkiye Emekliler Derneği emekli aylıklarına 4.000 TL seyyanen zam talebini yinelediklerini açıklamıştı. Emekliler derneği'nin 21 Temmuz'da düzenlenen Başkanlar Kurulu toplantısında mekan Ankara idi. Konu ile alakalı olarak Türkiye Emekliler Derneği Başkanı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Emeklilerin kök aylıkları yetersiz kaldığı için 15 milyon emekli, yapılan düşük zamlar nedeniyle büyük hayal kırıklığına uğradı. Taban aylıkları iyileştirilmeden ve aylık hesaplama sistemleri değiştirilmeden yüzdeli zamlarla emeklilerin refahını artırmak mümkün değil. Derneğimizin aylıklara 4 bin lira seyyanen zam talebi karşılık görmediği için milyonlarca emekli geçinmekte zorlanıyor. Bunun görülmesini ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın seyyanen zam önerimizi bir kez daha yeniden değerlendirmesini talep ediyoruz.'' denildi.

Emekliye 4000 TL ek zam yolda

Kurul toplantısı sonrasında emekli maaşlarına seyyanen zam geleceği iddia ediliyor. SSK bağ-kur ve memur emeklisi olan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren seyyanen zam çalışmalarıyla alakalı Cumhurbaşkanlığından son dakika çalışmalar mevcut. Şu anda TBMM tatile çıkmış durumda. Meclisin açılması beklenilen Eylül ayının başında ilk toplanma konusu olarak emekliye ara zam konusunun işleneceği söyleniyor.