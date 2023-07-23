Emekli ve memura bir zam daha yolda. Görüşmeler 1 Ağustos tarihinde başlayacak. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşı bu görüşmelerin sonunda bir kez daha değişecek. Memur – Sen ve hükümet arasında toplu sözleşme zammı için ilk temas sağlandı. Memur Sen yeni tekliflerin olduğu 27 madde hazırladı. Yarın bu maddeler kamuoyuna da duyurulacak. İşte emekli ve memura toplu sözleşme zammı son dakika gelişmeleri…

ZAM GÖRÜŞMELERİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM

Memur-Sen, toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde hazırlıklarını hızlandırıyor. Masada toplamda 120 teklif sunacak olan sendika, bu teklifler arasında 74 yeni teklif, 29'unun korunması gereken ve geçen dönemde çözülememiş 17 teklif bulunuyor. Görüşmelerde üzerinde durulacak önemli konulardan biri de memurlara kira yardımı sağlanması.

Büyükşehirlerde görev yapan memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı sağlanması planlanıyor. Kadrolu, sözleşmeli memur ve kamu işçilerinin de bu kira yardımından yararlanması öngörülüyor. Bu adım, memurların yaşam koşullarını iyileştirerek daha iyi bir yaşam sürmelerine destek olmayı amaçlıyor.

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ DE GELİYOR

Ayrıca, toplu sözleşme görüşmelerinde 3600 ek gösterge düzenlemesi de talep edilecek. Bu düzenleme, birinci dereceye gelen tüm kamu görevlilerinin 3600 ek gösterge hakkından yararlanmasını sağlayacak şekilde tasarlanacak ve TBMM'ye sunulacak.

KİRA YARDIMI DA VERİLECEK

Memur-Sen, emekli memurların maaşlarındaki artışlar konusunda da taleplerini dile getirecek. Temmuz ayında yapılan zamla birlikte memur emeklilerine yüzde 7.45 zam yapılmıştı, ancak sendika bu oranın daha da artırılması gerektiğine vurgu yaparak maaşların yükseltilmesi için tekliflerini sunacak.

Memur-Sen'in toplu sözleşme görüşmeleri sürecinde sunduğu teklifler ve yapılan müzakereler, memurların ve memur emeklilerinin geleceğini belirleyecek önemli kararlara ışık tutacak. Görüşmelerin sonucunda alınacak kararlar, memur kesiminin refah düzeyi ve yaşam koşulları açısından büyük önem taşıyor.