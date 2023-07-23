Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli hanelere türlü türlü destek ödemeleri sunulmaya devam ediyor. Çocuklu hanelere sunulan destek ödemeleri başvuruları e-devlet üzerinden yapılmaktayken, düzenli ya da tek seferlik ödemeler PTT üzerinden yapılıyor. Aile Bakanlığı tarafından çocuklu hanelere sunulan destek programı SED yardımı olarak bilinmekteyken, çok farklı kalemlerde ödemeler sürüyor. Çocuklu hanelerdeki çocukların okul- sağlık giderlerinin karşılanması ve temel ihtiyaçlarının giderilmesi kapsamında yeni bir destek ödemesi başlamış bulunuyor. Düzenli ödemeler arasında yer alan SED ödemeleri her ayın belirlenen vakitlerinde hak sahiplerinin PTT hesabına aktarılıyor. Yeni çıkan bir SED ödemesi de 1 2 3 4 çocuğu olan haneleri ilgilendiriyor. Belirlenen şartları taşıyan hanelere 3571 TL destek ödemesi yapılıyor.

5 Temmuz itibari ile emekli ve memur zammının açıklanması sonrasında destek ödemelerine de zam geldiği açıklanmıştı.. Ağustos ayı itibari ile destek ödemeleri zamlı olarak ödenecek. Yüzbinlerce hane SED destek ödemesinden sene içerisinde faydalanıyor ve hak sahibi oluyor. Zamlı ödemeler ise merak ediliyor

SED Çocuk Ödemesi Ne Kadar Oldu?

SED yardımı kapsamında başvuru yapan ve başvurusu kabul edilen hanelere sunulan destek ödemelerine de zam yapıldı. Çocuk başına ödenen destek ödemesi miktarı 3.038 TL olarak bilinmektedir. Bu miktar koruyucu haneler için 3.644 TL ile 4.853 TL olarak ödeniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sed ödemeleri ile alakalı olarak yaptığı açıklamasında, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının, memur maaşına yapılan zam oranında arttığını belirtti. Ve Bu kapsamda SED ödemelerine de yüzde 17.55 zam geldi. Yani yapılan yüzde 17.55 zam ile birlikte 3 bin 38 lira ödemesi yapılan sed desteği 3 bin 571 lira olarak güncellenecek.

SED Ödemeleri Ne Kadar Sürecek?

Başvurusu tamamlanan hanelere 1 sene boyunca destek ödemesi sürdürülmektedir. 1 Sene akabinde ise tekrardan gerekli şartların taşınması durumunda sil baştan yapılan başvurular kabul edilecektir.