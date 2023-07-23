İŞKUR son dakika personel alımı ilanı yayınladı. iş arayanlara büyük müjde Az önce verildi. KPSS şartı olmadan personel alımı gerçekleştirilecek. İŞKUR tarafından yayınlanan ilana göre 3150 işçi alımı yapılacak. Alınacak olan işçilerin kamu sektöründe istihdam edileceği öğrenildi. İŞKUR iş ilanları içerisinde yer alan bilgilere göre farklı alanlarda personel alımı ve işçi alımı gerçekleştirilecek. 35 ilde KPSS şartsız personel alımı ilanının detayları haberimizde…

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

İŞKUR, kamu kurumları, belediyeler ve diğer kuruluşlar tarafından 22 Temmuz 2023 tarihinde duyurulan "KPSS şartsız 3150 İşçi Alımı" ile iş arayanlara büyük bir fırsat sunuyor. Bu ilan kapsamında, İstanbul, Çanakkale, Ankara, İzmir, Çankırı ve diğer 30 şehirde işçi alımları gerçekleştirilecek. Adaylardan aranan genel nitelikler arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum olmama ve görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmama gibi şartlar bulunuyor.

KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Özellikle önemli bir nokta, bu işçi alımı için KPSS şartının talep edilmeyeceği. En az ilkokul ve ilköğretim mezunu olan adaylar arasından personel seçimi yapılacak. Bu durum, iş arayanlara KPSS sınavına girmek zorunda olmadan istihdama katılma imkanı sağlamaktadır.

Başvuru süreci oldukça kolay ve adaylar, İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden veya İŞKUR'un ilgili şubelerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. İlanlarda gerekli belgeler ve diğer önemli detaylar yer almaktadır.

İŞKUR, iş arayanlara sunduğu bu tür fırsatlarla işsizlik sorununa çözüm olmayı ve istihdamın artırılmasına önemli katkılar sağlamayı hedeflemektedir. Bu nedenle, bu KPSS şartsız işçi alımı, iş arayanlara yeni bir umut kaynağı olma potansiyeline sahiptir.