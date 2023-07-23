Kahramanmaraşta kazma bağları mevkisinde orman yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etmeye devam ediyor.

YANGININ NEDENİ BİLİNMİYOR

Üngüt Mahallesi Kazma bağları mevkisinde ormanda öğleden sonra bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi .Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

GİTTİ, EVLER GİTTİ

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangını video kaydına alan vatandaşın video kaydında insanların "Gitti, evler gitti " dediği duyuluyor.