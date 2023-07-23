Kahramanmaraşta  kazma bağları mevkisinde orman yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etmeye devam ediyor.

YANGININ NEDENİ BİLİNMİYOR

Üngüt Mahallesi Kazma bağları mevkisinde ormanda öğleden sonra  bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın görenler tarafından 112  Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi .Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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GİTTİ, EVLER GİTTİ 

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangını video kaydına alan vatandaşın video kaydında insanların "Gitti, evler  gitti " dediği duyuluyor.