SGK tarafından ödenen emekli maaşlarının artması için bir formül bulundu. Bu sayede 2 maaş birden alabileceksiniz. Kadın erkek fark etmeksizin sadece başvurmanız şartıyla emekli maaşınız 11,250 TL'ye kadar çıkacak. SGK tarafından sigortası bulunan bireye yönelik destekler devam etmekte. SGK sadece çalışan ve sonrasında emekli olan vatandaşa değil emekli olan vatandaşın hanesine de destekler sağlıyor. SGK tarafından ödenen diğer bir maaş da eşinin vefatı durumunda kadın ve erkek fark etmeksizin alınan ek maaş olarak bilinirken, birey emekli olsa bile yasalar tarafından bu maaşı da alamaya hak kazanıyor. Ancak ikinci emekli maaşının alınması için bazı şartlar bulunuyor. Bu şartları taşıyan bireyin maaş 11.250 TL'ye kadar çıkabiliyor.

SGK; SSK'sı bulunan tüm bireylere ve bu bireylerin Yakınlarına da destekler sağlamaya devam ediyor. SSK, bağ-kur, emekli sandığı fark etmeksizin hangi sigorta türüne bağlı çalıştığı bakılmadan Geride kalan eşe Yüzdelik dilim şeklinde ek maaş bağlanıyor. Yüzbinlerce kişinin hak kazandığı çift maaş hem erkeklere hem kadınlara veriliyor. Bu maaşın alınması için gerekli şartlar merakla araştırılıyor. Sosyal Güvenlik mevduatı geçtiğimiz senelerde değiştirilmişti. Önceden sadece kadının hak kazandığı çift maaş ödemelerinden Artık erkeklerde faydalanabiliyor. Yani sigortalı bir birey vefat ettiğinde eşinin ister sigortası olsun ister olmasın isterse de çalışsın ya da çalışmasın ölüm maaşı alabiliyor. Eşlerden Birinin ölmesi durumunda sağ kalan eşe de maaş bağlanıyor. Tek şartın eşinin sigortalılık süresinin uygun olması olarak bilinirken geliri olup olmaması önemli olmadan aylık maaş bağlanıyor.

Emekli veya çalışan fark etmeksizin eşten maaş almak artık imkansız değil. Her iki durumda da eş maaşı almaya hak kazanılıyor. Sadece emekli ya da çalışan bireye farklı miktarlarda ölüm maaşı ödemesi yapılıyor. Çalışmayan veya SGK'dan emekli olmayan kişi; hayatını kaybeden eşinin maaşının %75'ini almakta iken emekli olan ya da çalışan birey ise ölen eşinin maaşının %50'sini almaya hak kazanıyor. Bu duruma Bir de çocuklar dahil olursa ödenecek para kişiler arasında pay ediliyor.

Ölüm aylığı şartları

Vefat eden sigortalı bireyin hanesine sağladığı maaş imkanından faydalanabilmek için vefat eden kişinin ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmaı gerekirken en az 1800 gün malullük toplamda 900 gün malullük yaşlılık primlerinin de bildirilmiş olması gerekmekte. Yani Tüm bu şartları taşıyan birey en düşük emekli aylığı 7500 lira alsa bile hak sahiplerinin maaşları hisselerinin oranlarında hesaplanıyor. %50 oranında maaş bağlanacak olan eşe 3.750 liradan Ve %75 ise oranı ile maaş bağlanacak ise 5000 TL'den daha az miktarda ödeme yapılamıyor. Hatta bu durumda maaş düzenlemesi 11.250 TL'ye ulaşabiliyor. Hem eşini hem de babasını kaybeden bir kadın ise ya babasında ya da eşinden maaş alabiliyor. Yani iki maaş aynı anda bağlanamıyor.