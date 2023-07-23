İhtiyaç sahibi hanelere bu sefer düzenlenen destekte nakit ödemesi yapılmıyor. Hanenin temel ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında koli koli gıda yardımı dağıtılıyor. Hanedeki birey sayısına ve haneye giren gelir miktarına göre de kolinin kilosu belirleniyor. Peki gıda yardımından kimler faydalanabiliyor? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama kapsamında kuru gıda hizmetinin başladığı belirtilmekte. Adı geçen yardım kapsamında VGM tarafından hak sahibi olan hanelere gıda yardıma yapılıyor. 81 il genelinde dağıtımları devam eden erzak yardımı ile alakalı detaylar hak sahibi olmak isteyen vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Peki erzak yardımı başvuru şartları nelerdir?

Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan ve asgari ücretten fazla maaş girmeyen hanelere verilen kuru gıda yardımı 81 il merkezinde vgm'ler tarafından dağıtılıyor. Gıda yardımı alabilmek için gerekli koşullar merak ediliyor.

VGM gıda yardımı başvuru şartları

Sosyal güvencesi bulunmayan ve asgari ücretten daha az gelir giren haneleri ilgilendiren gıda yardımı şartları arasında 65 yaşına doldurmuş, muhtaç güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşı olma şartı bulunuyor. Kuru gıda yardımı desteğinden faydalanmak isteyen vatandaş ise Vakıflar Genel Müdürlüğü aşevi ve kuru gıda hizmeti başvuru formunu doldurarak başvuru süresini böylelikle başlatmış oluyor.

Aylık kuru gıda yardımından faydalanan bireyin ölümü, muhtaç durumunun ortadan kalkması ya da bilgi verilmeden üç ay boyunca paketin alınmaması durumunda gıda yardımı desteği otomatikman sonlandırılmaktadır. Kuru gıda yardımı hizmeti aralıksız 5 yıl boyunca yapılmaktadır. Aradan geçen 5 yıl sonunda bu destekten tekrardan faydalanmak isteyen birey Sil Baştan başvuru yapması gerekmektedir. 3 kategoride gıda yardım paketi dağıtımı yapılmaktadır. Kuru gıda yardım paketi 15 kalem gıda ürününden oluşmaktadır.

3 adet kuru gıda koli tipi bulunmaktadır: A tipi (14 kg) 1-2 kişilik aileler, B tipi (21,5 kg) 3-4 kişilik aileler ve C tipi (28,5 kg) 5 ve üzeri kişilik aileler için hazırlanmaktadır.

Toplamda 700 TL'ye kadar ulaşan gıda yardımı almak için belirlenen başvuru şartları ise şu şekildedir. Başvuru yapan bireyin herhangi bir gelirinin olmaması gerekmektedir. Geliri olup da başvuru yapan bireyin ise gelirinin muhtaçlık sınırının altında yer alması zorunludur. Öte yandan durumunu ispat etmek amacı ile muhtaçlık belgesi de çıkarması gerekmektedir. E-devlet üzerinden yapılan gıda yardım başvurusu sonuçlarını yine e-devlet üzerinden görebilirsiniz. TC kimlik numaranız ile giriş yaptığınız e-devlet hesabınızdaki arama kısmına gıda yardımı başvurusu yazarak Detaylara ulaşabilirsiniz.