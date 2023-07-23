Tüm dünyanın heyecanla beklediği Apple’ın son iPhone modeli iPhone 5 serisi çıkmak üzere. Peki ama iPhone 15 fiyatı ne kadar olacak? iPhone 15 kaç para? iPhone 15 Türkiye’de ne kadara satılacak?

Piyasaya sürülmesine haftalar kalan iPhone 15 serisinin önce rengi şimdi de fiyatı belli oldu. Teknoloji devi Apple, önümüzdeki haftalarda tanıtacağı, tüm dünyanın merakla beklediği iPhone 15 serisinin fiyatını açıkladı.

Şüphesiz akıllı telefonlarla zirvenin sahibi olan iPhone serisi son modeli ile yine adından söz ettirecek. Şimdi tek merak edilen tanıtımına aylar kalan iPhone 15'in hem özel renginin ne olacağı hem de fiyatının ne kadar olacağı.

Gelen kulis bilgilerine göre iPhone 15 serisinin fiyatı belli oldu. Buna göre iPhone 15'in fiyatı 899 dolar, iPhone 15 Plus'ın 999 dolar, iPhone 15 Pro'nun 1199 dolar ve iPhone 15 pro Max Ultra'nın fiyatı ise 1299 dolar olacağı konuşuluyor.

Peki Türkiye’de bu fiyatlar ne kadar olacak?

Bir tahmin yürütmek gerekirse Türkiye’de iPhone 15'in satış fiyatı 45 bin - 60 bin civarı olacak. Güncel dolar kuruna göre iPhone 15 Plus 49.800 TL, iPhone 15 Pro 59.180 TL, iPhone 15 Pro Max Ultra ise 64.000 TL olması bekleniyor.

iPhone 15 ne zaman çıkıyor?

Apple'ın tüm dünyanın dört gözle beklediği İphone'un son serisi iPhone 15 tanıtımının tarihi de belli oldu. iPhone 15'in Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Type C, periskop lens ve titanyum kasa gibi özelliklere sahip olacak iPhone 15 serisinin özel renginin de mavi ve pembe olması bekleniyor.