Yapay zeka dünyasına teknoloji devi Apple da giriyor. Apple ChatGPT benzeri bir yapay zeka üzerinde çalıştığını duyurdu.

Apple, ChatGPT'ye rakip çıkartıyor. Yapay zeka geride kalmak istemeyen Apple zirveyi bu konuda da almak için AppleGPT geliştirdi. Apple henüz resmi olarak yeni uygulamasını duyurmadı ama yapay zekanın Apple GPT olarak adlandırılması bekleniyor. ,

Apple, ChatGPT'nin son aylarda bu kadar popüler olduğunu görür görmez yapay zeka dünyasına acela bir kararla girdi. Teknoloji devi olma unvanını kaptırmak istemeyen ve zamanında Nokia'nı düştüğü hataya düşmek istemeyen Apple, kendi yapay zekasını üretti.

Apple'dan gelen bilgilere göre AppleGPT test edilmeye başlandı bile. Apple'ın çok yakın bir zamanda AppleGPT'yi resmi olarak duyurması bekleniyor. Apple her ne kadar ChatGPT'nin giderek zirveye yerleşmesinden çekinsede AppleGPT'yi aceleye getirmek istemiyor ve ince eleyip sık dokuyor. Apple'ın özellikle ChatGPT'deki eksikleri görerek kendi yapay zekasını şekillendirdiği öğrenildi. Bilindiği üzere ChatGPT pek çok dünya devi firma tarafından, veri ihlali ve gizlilik gibi endişelerden dolayı kullanılması yasaklanmıştı. Siri gibi bir teknolojiyi geliştirmek yerine beklemeden kalan Apple, zamanında Nokia'nın düştüğü hataya düşmek istemiyor.