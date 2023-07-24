Twitter'ı Jack Dorsey'den satın aldığından beri yapmadığı değişiklik ve almadığı eleştiri kalmayan Elon Musk, bu sefer de Twitter'ın logosunun değişeceğini duyurdu ve yeni logoyu tanıttı.

Ünlü milyarder Elon Musk Twitter'ın yeni logosunu tanıttı. Elon Musk, profil fotoğrafını "X" yaparak Twitter'ın eski kuş logosuna elveda ettiğini duyurdu. Twitter'ın yeni logosu artık siyah arka planlı "X" harfi oldu.

Twitter'ı geçtiğimiz sene satın alan ve tapmadığı değişiklik kalmayan Elon Musk, son olarak logoyu değiştirdi. Elon Musk, Twitter logosu için eski mavi kuşu kaldırdı ve siyah bir "X" logous getirdi.

Elon Musk bununla da kalmadı ve "Twitter.com" yazılarak girilen platforma "X.com" da yazılarak girilebilir şekle getirdi.

Elon Musk paylaşımında "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." demişti.