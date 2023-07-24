Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, tasarım değişikliğine gitti.

Son günlerde uygulamalar bir biri değişikliğe gidiyor. Gündem Twitter'ın ismi ve logosunun değişimi ile sarsılırken Whatsapp da durumdan geri kalmadı. Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp son güncellemeyle tasarım değişikliğine gidiyor.

WhatsApp, son zamanlarda yağtığı değişimlerle Telegram'a karşı tamamen bir üstünlük kurmayı planlıyor. Getirdiği özellikler sonrası son olarak WhatsApp, yayınladığı yeni beta güncellemesiyle birlikte tasarım değişikliğine gitti.

WhatsApp, her geçen gün kendini yenileme yolunda adım atıyor. Son olarak Android beta uygulaması için yeni bir güncelleme yayınlayan WhatsApp, arayüz tasarımını değiştirdi. Uygulamanın tasarımın artık daha yenilikçi ve daha modern bir görünümü oldu.

Peki bu değişiklikler ne oldu?

İlk olarak göze çarpan, alt gezinme çubuğu. Artık kullanıcılarının daha rahat bir geçiş yapmasına imkan tanayan çubuk sonrası diğer yenilik ise yuvarlatılmış uyarılar.