Teknoloji dünyasının devi Apple, iPhone serisiyle artık akıllı telefon dünyasında yıllardır zirveyi kimseye bırakmıyor. Kullanıcılarına hem üst düzey deneyim hem de lüksü sunmaya devam eden Apple, her sene yeni serisi ile yenilikçi tasarım ve güçlü donanım sunduğu iPhone'larını geliştirmeye devam ediyor.

Şimdilerde iPhone 15 için heyecanlı bekleyiş sürsede İphone modelleri arasında en iyi seri hangisi sorusu son yıllarda sıkça soruluyor. Akıllı telefon dünyasında bir devrim yaratan Apple, İphone serileri ile her sene yenilikçi özelliklerini geliştirerek kendisiyle yarışıyor. Ancak aralarında bazı modeller ne kadar zaman geçerse geçsin hem bir adım önde olacak. İşte o model de belli oldu.

Peki akıllı telefon pazarında en iyi iPhone serisi sizce hangisi? Yapılan araştırmalar sonucu aslında en iyi iPhone serisi belli oldu.

Kullanıcılara sorulduğunda ve satış rakamlarına bakıldığında performans, tasarım, ve fiyat endeksi önde tutulduğu görüldü. Peki en iyi İPhone serisi hangisi oldu? İşte en iyi iPhone serisi!

DÜNYADA EN ÇOK SATILAN İPHONE SERİSİ 14!

Apple'ın son çıkardığı iPhone 14 serisi dünya genelinde en çok satış yapılan iPhone serisi olddu. iPhone 14 serisi ABD pazarında en çok satılan telefon oldu. iPhone 14 serisini bu anlamda yakalayan tek seri ise sıkı durun şaşıracaksanız ama iPhone 7!

EN İYİ SERİ

Gelelin araştırmalardan satışa bakılmaksızın en iyi seri hangisi sorunun cevabına. Buna göre ilk sırada iPhone X Serisi yer alıyor. 2017 yılında piyasaya sürülen iPhone X, çerçevesiz ekranı ve yüz tanıma sistemi Face ID gibi yenilikçi özellikleriyle hiç kuşkusuz serinin en iyi modeli olarak görüldü.